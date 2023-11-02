أرتيتا: محبط من نفسي.. وعلينا استخدام الألم بأفضل طريقة ممكنة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 11:17

كتب : FilGoal

أرتيتا

أبدى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال الإنجليزي إحباطه من توديع كأس الرابطة الإنجليزية على يد وست هام.

وخسر أرسنال بنتيجة 3-1 وودع من دور الـ 16.

وقال أرتيتا لشبكة سكاي سبورتس: "أنا محبط للغاية، ومسؤول عن ذلك، خرجنا من الكأس. أردنا خوض مباراة مختلفة للغاية والمنافسة".

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وتابع "المباراة اتخذت اتجاها بسبب الهدف الأول لكن علينا أن نرى الكثير من الفريق وأن نفوز بحق الانتصار".

وواصل "أنا محبط من نفسي، أردنا اللعب بطريقة مختلفة ولم نكن قادرين على فعل ذلك. كل خسارة تتسبب في ألم".

وأكمل "علينا أن نستخدم هذا الألم للتحضير بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة نيوكاسل".

وعن مداورة اللاعبين أجاب قائلا: "علينا أن نكون عادلين مع اللاعبين، بعضهم لم يحظ بعدد دقائق كافٍ، لكن أحيانا يكون الأمر أبعد من التقييم عن فعل أشياء محددة ليكون مطلوب الفوز بمباراة كرة قدم خاصة عندما تلعب خارج أرضك ضد وست هام، واليوم لم نقدم أداءً جيدا".

وأتم عن إصابة إيميل سميث رو قائلا: "تعرض للإصابة في الركبة وسيغيب لعدة أسابيع".

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