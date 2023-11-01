ميمي عبد الرازق: عبد الرحمن عاطف أهدر مجهودي ضد مودرن.. وهذا ما فعلته معه بعدها

كشف ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للـ الداخلية تفاصيل وكواليس انفعاله عقب خسارة مباراة مودرن فيوتشر في الجولة الثانية من الدوري المصري بعد إهدار عبد الرحمن عاطف ركلة جزاء.

وأعلن عبد الرازق رحيله عن تدريب الفريق بعد خوض 4 جولات اكتفى خلالها بتحقيق 3 نقاط بالفوز على إنبي في الجولة الأولى من الموسم.

وقال عبد الرازق عبر القناة الأولى: "مباراة مودرن فيوتشر هي أفضل مباراة دربتها مع الداخلية، لا أعتبر أنني خسرت هذه المباراة، سبب الخسارة هو عبد الرحمن عاطف لأنه ليس في ترتيب مسددي ركلات الجزاء، ولا تخبرني أن اسمه عبد الرحمن أجويرو، لأن الأرجنتيني لاعب (جامد)".

وأضاف "قلت للاعبين داخل غرفة الملابس أن هذه النقطة (هتخلص عليكم)، قبل بداية اللقاء أحدد ترتيب مسددي الركلات الثابتة والجزاء، والكرة لعبة متغيرة، لذلك فأنا خصصت 3 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء في المباراة، وهم بالترتيب: كريم يحيى وأحمد عماد وأحمد سيد غريب، وهو ليس في القائمة".

وأكمل "ضربة الجزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع حصلنا عليها لأن هذا مجهودي، وكذلك مدرب فيوتشر أشاد بنا".

"الواد ده برا مش عايز اشوفه في النادي" انفعال ميمي عبد الرازق بعد إهدار عبد الرحمن عاطف ركلة الجزاء أمام فيوتشر 💥 pic.twitter.com/jRWtzCQQbR — FilGoal (@FilGoal) September 26, 2023

وتابع "وأنا على دكة البدلاء قلت للجهاز الفني ألا يسدد عبد الرحمن ركلة الجزاء، واللاعب بحسب زملائه أخبرهم برغتبه في التسديد من أجل إسعاد أهله، هل نحن في ساحة شعبية؟".

وواصل "أخبرت كل من في الدكة أنه سيهدر تلك الركلة بل وحلفت بذلك، وبالفعل أهدرها، هو ولم يهدر ركلة الجزاء بل أهدر مجهودي، وهذه النقطة سبب انهيار فريق الداخلية في المباراتين التاليتين".

وأردف "أفضل لاعب في العالم يهدر، لكن هذا ليس ترتيبك وهذا ما كنت أتحدث عنه، ووسائل التواصل الاجتماعي تسعد بهذه اللقطات لكن دون معرفة الحقيقية، إذا قلت كريم يسدد وأهدرها فأنا المسؤول، عندما أتعادل مع فيوتشر وأفوز على إنبي ستكون الروح المعنوية أعلى ضد المصري وسيراميكا كليوباترا".

واستدرك "في غرفة الملابس قلت للاعبين أن هذه النقطة ستتعبنا لأن هذه المباراة من أفضل المباريات التي قدمتها".

وأتم "ظل عبد الرحمن عاطف صامتا في غرفة الملابس ولم يتحدث، وفي اليوم التالي خضت مباراة ودية ضد الشمس وأشركته لأنني لا أحارب لاعبين رغم أنه لم يعتذر، وقلت له إنني ضممتك معارا من غزل المحلة مقابل 300 ألف جنيه لمدة موسم، وأريدك أن تركز لتكون في المنتخب الأولمبي وطلبت منك بعد الخطأ أن يركز ويتدرب وأنني لست ضده وسيكون موجودا معي".

ويعد ميمي عبد الرازق ثاني مدرب يرحل عن تدريب فريقه في الدوري المصري هذا الموسم بعد البرتغالي برونو روماو الذي ترك فاركو وتولى بدلا منه خالد جلال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هيثم شعبان هو الأقرب لتدريب فريق الداخلية بدءا من اللقاء المقبل ضد الجونة. (طالع التفاصيل)