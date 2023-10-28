خبر في الجول - هيثم شعبان يوقع عقود تدريب الداخلية بعد مباراة الإسماعيلي

اتفق نادي الداخلية مع هيثم شعبان على تولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفا لـ ميمي عبد الرازق.

وعلم FilGoal.com أن هيثم شعبان سيوقع عقود تدريب الداخلية بعد مواجهة الإسماعيلي في الدوري خلفا لـ ميمي عبد الرازق.

وأن محمد معوض المدرب العام هو من سيقود الفريق بشكل مؤقت خلال لقاء الإسماعيلي بالجولة الخامسة من الدوري.

وأعلن ميمي عبد الرازق رحيله عن الداخلية على الهواء عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة من الدوري والتي خسرها الفريق برباعية دون رد.

ويحتل الداخلية المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط.

ويلعب الفريق العسكري ضد الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل في الجولة الخامسة من الدوري، وتقام المباراة في استاد السلام.

ويعد ميمي عبد الرازق ثاني مدرب يرحل عن تدريب فريقه في الدوري المصري هذا الموسم بعد البرتغالي برونو روماو الذي ترك فاركو وتولى بدلا منه خالد جلال.