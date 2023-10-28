خبر في الجول - هيثم شعبان يوقع عقود تدريب الداخلية بعد مباراة الإسماعيلي

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 17:17

كتب : عمرو نبيل

هيثم شعبان - سيراميكا كليوباترا

اتفق نادي الداخلية مع هيثم شعبان على تولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفا لـ ميمي عبد الرازق.

وعلم FilGoal.com أن هيثم شعبان سيوقع عقود تدريب الداخلية بعد مواجهة الإسماعيلي في الدوري خلفا لـ ميمي عبد الرازق.

وأن محمد معوض المدرب العام هو من سيقود الفريق بشكل مؤقت خلال لقاء الإسماعيلي بالجولة الخامسة من الدوري.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب الوداد: الأكثر استعدادا بدنيا سيفوز بالدوري الإفريقي.. وأوناجم: هدفنا اللقب بيرسي تاو: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والأدوار الحاسمة تختلف عن المجموعات مؤتمر كولر: لم يكن هناك وقت لعلاج إهدار الفرص.. وهذا تغير في صنداونز

وأعلن ميمي عبد الرازق رحيله عن الداخلية على الهواء عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة من الدوري والتي خسرها الفريق برباعية دون رد.

ويحتل الداخلية المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط.

ويلعب الفريق العسكري ضد الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل في الجولة الخامسة من الدوري، وتقام المباراة في استاد السلام.

ويعد ميمي عبد الرازق ثاني مدرب يرحل عن تدريب فريقه في الدوري المصري هذا الموسم بعد البرتغالي برونو روماو الذي ترك فاركو وتولى بدلا منه خالد جلال.

الداخلية الدوري المصري هيثم شعبان
نرشح لكم
التشكيل - زيكو وشادي أساسيان في هجوم زد.. وفادي فريد يعود لقيادة سموحة التشكيل - عودة مابولولو لقيادة الاتحاد.. وثنائي هجومي لـ المقاولون العرب الفوز الأول في الدوري.. هدف بلحاج ينصر الجونة على فاركو مؤتمر مدرب الترجي: لا نهاب أحد.. ومعتادون على ضغط جمهور الوداد مؤتمر مدرب الوداد: الأكثر استعدادا بدنيا سيفوز بالدوري الإفريقي.. وأوناجم: هدفنا اللقب مؤتمر الشناوي: لا نفكر في مسألة اللعب الثالثة عصرا انتهت في الدوري - الجونة (1)-(0) فاركو.. فوز الجونة مؤتمر كولر: لم يكن هناك وقت لعلاج إهدار الفرص.. وهذا تغير في صنداونز
أخر الأخبار
التشكيل - زيكو وشادي أساسيان في هجوم زد.. وفادي فريد يعود لقيادة سموحة 13 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - عودة مابولولو لقيادة الاتحاد.. وثنائي هجومي لـ المقاولون العرب 18 دقيقة | الدوري المصري
الفوز الأول في الدوري.. هدف بلحاج ينصر الجونة على فاركو 31 دقيقة | الدوري المصري
ومن غيره.. ثنائية بيلينجهام تحسم كلاسيكو الأرض لـ ريال مدريد على حساب برشلونة 32 دقيقة | الدوري الإسباني
هدف هاري كين من قبل منتصف الملعب يزين فوز بايرن بثمانية على دارمشتات 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا يعرف الرحمة أمام الصاعدين.. هاتريك نيكيتاه يقود أرسنال لسحق شيفيلد بخماسية 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب الترجي: لا نهاب أحد.. ومعتادون على ضغط جمهور الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - هيثم شعبان يوقع عقود تدريب الداخلية بعد مباراة الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 لبيب: الخطيب أرسل لنا باقة ورد لتهنئة مجلس الزمالك الجديد.. وهذا أول قرار لنا