جوائز كاف - رباعي مصري ينافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول و3 لاعبين مصريين على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأربعاء أسماء المرشحين الـ30 للجائزة.

ثلاثي الأهلي، محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومحمود عبد المنعم "كهربا" ينافسون على الجائزة أيضا.

كما يتواجد اسم الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الأهلي، وفيستون ماييلي لاعب بيراميدز ضمن القائمة.

وينافس المغرب على الجائزة بـ7 لاعبين، وهم أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي وسفيان أمرابط وياسين بونو ويوسف النصيري وحكيم زياش ويحيى جبران.

بينما يتواجد الثنائي الجزائري رياض محرز ورامي بن سبعيني والتونسي محمد علي بن رمضان ضمن المرشحين.

بشكل عام يتواجد 14 لاعبا عربيا في القائمة.

وهناك وجوه إفريقية معتادة في القائمة، مثل السنغالي ساديو ماني والنيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني فينسينت أبو بكر.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

Attention everyone 🚨 Your nominees for the 2023 Player of the Year (MEN) award. 🥁 #CAFAwards2023 pic.twitter.com/nMj2gsC0NZ — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

1. الجزائري رامي بن سبعيني (بروسيا دورتموند)

2. الجزائري رياض محرز (أهلي جدة)

3. البوركينابي إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن)

4. الكاميروني أندريه فرانك أنجويسا (نابولي)

5. الكاميروني فينسنت أبو بكر (بشكتاش)

6. الإيفواري إبراهيم سانجاري (نوتنجهام فورست)

7. الإيفواري سيكو فوفانا (النصر)

8. الكونغولي تشانسيل مبيمبا (أولمبيك مرسيليا)

9. الكونغولي فيستون ماييلي (بيراميدز)

10. محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)

11. محمد عبد المنعم (الأهلي)

12. محمد الشناوي (الأهلي)

13. محمد صلاح (ليفربول)

14. الغاني محمد قدوس (وست هام يونايتد)

15. الغاني توماس بارتي (أرسنال)

16. الغيني سيرهو جيراسي (شتوتجارت)

17. المالي يف بيسوما (توتنام هوتسبير)

18. المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

19. المغربي عز الدين أوناحي (أولمبيك مرسيليا)

20. المغربي حكيم زياش (جالاتا سراي)

21. المغربي سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)

22. المغربي يحيى جبران (الوداد)

23. المغربي ياسين بونو (الهلال)

24. المغربي يوسف النصيري (إشبيلية)

25. الناميبي بيتر شالوليلي (ماميلودي صنداونز)

26. النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

27. السنغالي ساديو ماني (النصر)

28. السنغالي بابي ماتار سار (توتنام هوتسبير)

29. الجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي)

30. التونسي محمد علي بن رمضان (فرينكفاروزي)

يذكر أن صلاح توج بالجائزة في 2017 و2018.

بينما حل ثانيا في 2019 و2022 خلف السنغالي ساديو ماني.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الشناوي وكهربا ومحمد عبد المنعم وتاو وفيستون ماييلي ينافسون أيضا على جائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة.

ويقام حفل توزيع جوائز كاف بالمغرب يوم 11 ديسمبر المقبل.

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