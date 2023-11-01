تقرير: الوداد يتدرب وسط حراسة أمنية مشددة.. ويستعيد نجمه قبل مواجهة الترجي

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

احتفالات الوداد

خاض فريق الوداد المغربي مرانه الختامي تحضيرا لمواجهة الترجي التونسي.

ويحل الوداد ضيفا على الترجي مساء الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي مسابقة الدوري الإفريقي.

وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، فإن الوداد خاض مرانه الختامي على ملعب الشاذلي زويتن وسط حراسة أمنية مشددة.

أخبار متعلقة:
4 قرارات من مجلس إدارة الزمالك عقب اجتماعه جون تيري: ما يزعجني أن حلمي الأخير مع تشيلسي لن يتحقق أبدا نجم المغرب مهدد بالغياب عن كأس إفريقيا دعما لـ غزة.. مزاد خيري على قميص أحمد فتحي

وأوضحت التقارير أن الحصة التدريبية لنادي الوداد شهدت مشاركة الليبي حمدو الهوني في تدريبات الفريق بعد تعافيه من الإصابة.

وسيعود الهوني لملعب رادس ولكن لمواجهة الترجي هذه المرة بعدما لعب بقميصه خلال السنوات الماضية وحقق معه دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ملعب حمادي العقربي (رادس) بالعاصمة التونسية مباراة الترجي والوداد في تمام الخامسة عصرا بتوقت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلعب الفائز من الترجي أمام الوداد ضد الفائز من الأهلي وصنداونز في نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

ويستضيف الأهلي منافسه صنداونز مساء الأربعاء على استاد القاهرة بعدما انتى لقاء الذهاب بهدف دون رد لبطل جنوب إفريقيا.

الوداد الترجي الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مدرب صنداونز: لا يمكن انتقاد احتفالنا بعد الفوز على نادي القرن نجم المغرب مهدد بالغياب عن كأس إفريقيا قائمة الأهلي - عودة إمام وعبد القادر أمام صنداونز.. وغياب كريم وكريستو كريم وليد: مواجهات مثل صنداونز لا تحتاج سوى الإصرار.. وننتظر دعم الجماهير مران الأهلي - مشاركة إمام وعبد القادر.. وحضور الخطيب قبل مواجهة صنداونز كاف يعلن المدينة المغربية المستضيفة لحفل جوائزه خدمة في الجول - تذكرتي تعلن طريق دخول مشجعي الأهلي في مواجهة صنداونز مؤتمر مدرب الوداد: يبقى الترجي رائعا.. والأقوى بدنيا يحصد لقب الدوري الإفريقي
أخر الأخبار
مدرب صنداونز: لا يمكن انتقاد احتفالنا بعد الفوز على نادي القرن 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: الوداد يتدرب وسط حراسة أمنية مشددة.. ويستعيد نجمه قبل مواجهة الترجي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
4 قرارات من مجلس إدارة الزمالك عقب اجتماعه ساعة | الكرة المصرية
جون تيري: ما يزعجني أن حلمي الأخير مع تشيلسي لن يتحقق أبدا ساعة | الدوري الإنجليزي
نجم المغرب مهدد بالغياب عن كأس إفريقيا ساعة | الوطن العربي
دعما لـ غزة.. مزاد خيري على قميص أحمد فتحي ساعة | منتخب مصر
قائمة الأهلي - عودة إمام وعبد القادر أمام صنداونز.. وغياب كريم وكريستو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة محرز وفيرمينو.. أبها يطيح بـ أهلي جدة في كبرى مفاجآت كأس خادم الحرمين 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"