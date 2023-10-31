قائمة الأهلي - عودة إمام وعبد القادر أمام صنداونز.. وغياب كريم وكريستو

عاد الثنائي إمام عاشور وأحمد عبد القادر لقائمة فريق الأهلي لمواجهة صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وغاب الثنائي عن مباراة الذهاب والتي خسرها الأهلي بهدف دون مقابل في جنوب إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز على استاد القاهرة في تمام الثامنة من مساء غدا الأربعاء في مباراة الإياب.

ويكشف لكم FilGoal.com قائمة الأهلي وهي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم -علي معلول - خالد عبد الفتاح.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود كهربا - صلاح محسن.

وشهدت القائمة غياب الثنائي كريم وليد ومحمد الضاوي كريستو بعد التواجد في قائمة مواجهة الذهاب.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

وحال فوز الأهلي بهدف دون مقابل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل للنهائي.

أما صنداونز فيحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل، وأيضا الخسارة بفارق هدف بخلاف نتيجة 1-0 يؤهل الفريق الجنوب إفريقي.

بينما في الطرف الآخر من نصف النهائي، نجح فريق الوداد المغربي في تحقيق الفوز على ملعبه بهدف دون مقابل أمام الترجي.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء في تونس لتحديد المتأهل إلى النهائي.