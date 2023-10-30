تقييم صلاح أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في مواصلة التألق والتسجيل مع فريقه، وذلك أمام نوتنجهام فورست، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه نوتنجهام بنتيجة 3-0، في لقاء الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نوتنجهام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة.

فيما كان دومينيك سوبوسلاي صاحب أعلى متوسط تقييم بـ8.6 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 10 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 318 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 196 هدفا وصنع 83 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.