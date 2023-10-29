خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الأهلي وصنداونز في الدوري الإفريقي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي ضد صنداونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي، وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في استاد القاهرة.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب بهدف دون رد والتي أقيمت اليوم في جنوب إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ولم يعلن الأهلي حتى الآن العدد المسموح به من الجمهور للحضور في مباراة صنداونز.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتخطي سيمبا التنزاني، بينما وصل صنداونز للدور ذاته بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي.

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