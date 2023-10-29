مواعيد مباريات الأحد 29 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد صنداونز ودربي مانشستر في يوم حافل

الأحد، 29 أكتوبر 2023 - 09:50

كتب : FilGoal

الأهلي - صنداونز

يشهد اليوم الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر 2023 العديد من المباريات في المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
القيعي يوضح موقف الأهلي من احتراف عبد المنعم.. وفكرة التعاقد مع فتوح عمرو أدهم: الزمالك لم يتعلم من 14 قضية وسلوك كهربا سبب العداوة.. وسنضيق المسافة مع الأهلي الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا

الدوري الإفريقي

يحل الأهلي ضيفا على صنداونز ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الإفريقي.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس وبي إن سبورتس المفتوحة وأبو ظبي الرياضية 1.

بينما الوداد يستضيف الترجي في تمام الثامنة مساء ويذاع على نفس القنوات.

الدوري المصري

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي.

يستضيف ليفربول فريق نوتنجهام على ملعب أنفيلد في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أما دربي مانشستر بين يونايتد وسيتي فيقام في الخامسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق روما في تمام السابعة مساء على ملعب جوزيبي مياتزا.

بينما يحل ميلان ضيفا على نابولي في العاشرة إلا ربع مساء على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

المحترفون

يحل طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمود تريزيجيه، ضيفا على فاتح كاراجومروك في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الدوري التركي.

بينما فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش يستضيف بوروسيا دورتموند في الرابعة والنصف عصرا ضمن منافسات الدوري الألماني.

الأهلي صنداونز مانشستر سيتي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
استقبال حافل من فريق الناشئين في صنداونز لـ بيرسي تاو الدوري الإفريقي - الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة صنداونز مؤتمر مدرب الترجي: لا نهاب أحد.. ومعتادون على ضغط جمهور الوداد مؤتمر الشناوي: لا نفكر في مسألة اللعب الثالثة عصرا مؤتمر كولر: لم يكن هناك وقت لعلاج إهدار الفرص.. وهذا تغير في صنداونز بيرسي تاو: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والأدوار الحاسمة تختلف عن المجموعات مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا مدافع صنداونز: نعرف قيمة الأهلي.. ولا مجال للأخطاء
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأحد 29 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد صنداونز ودربي مانشستر في يوم حافل 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوبا سود أمريكانا - تلمس اللقب تخسر.. ليجا دي كيتو يحقق لقبه الثاني على حساب فورتاليزا 9 ساعة | أمريكا
القيعي يوضح موقف الأهلي من احتراف عبد المنعم.. وفكرة التعاقد مع فتوح 9 ساعة | الدوري المصري
القيعي: هناك ترصد بـ إمام عاشور.. ونرحب بالتعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات 9 ساعة | الدوري المصري
المصري: مروان حمدي تقبل القرارات.. ولا نسمح بالتجاوز في حق جمهورنا العظيم 9 ساعة | الدوري المصري
عمرو أدهم: الزمالك لم يتعلم من 14 قضية وسلوك كهربا سبب العداوة.. وسنضيق المسافة مع الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
فينيسيوس جونيور: كريستيانو رونالدو رحل ولكن بيلينجهام هنا 10 ساعة | الدوري الإسباني
في مباراة تقنية الفيديو.. يوفنتوس يخطف فوزا في الوقت الضائع ضد فيرونا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز" 4 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا