مواعيد مباريات الأحد 29 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد صنداونز ودربي مانشستر في يوم حافل

يشهد اليوم الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر 2023 العديد من المباريات في المنافسات المختلفة.

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الدوري الإفريقي

يحل الأهلي ضيفا على صنداونز ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الإفريقي.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرا ويذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس وبي إن سبورتس المفتوحة وأبو ظبي الرياضية 1.

بينما الوداد يستضيف الترجي في تمام الثامنة مساء ويذاع على نفس القنوات.

الدوري المصري

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء على استاد جهاز الرياضة العسكري ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي.

يستضيف ليفربول فريق نوتنجهام على ملعب أنفيلد في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

أما دربي مانشستر بين يونايتد وسيتي فيقام في الخامسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق روما في تمام السابعة مساء على ملعب جوزيبي مياتزا.

بينما يحل ميلان ضيفا على نابولي في العاشرة إلا ربع مساء على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

المحترفون

يحل طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمود تريزيجيه، ضيفا على فاتح كاراجومروك في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الدوري التركي.

بينما فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش يستضيف بوروسيا دورتموند في الرابعة والنصف عصرا ضمن منافسات الدوري الألماني.