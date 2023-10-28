مؤتمر الشناوي: لا نفكر في مسألة اللعب الثالثة عصرا

السبت، 28 أكتوبر 2023 - 15:45

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على عدم إعطاء فريقه أولوية للتفكير في لعب مباراته المقبلة ضد ماميلودي صنداونز في الثالثة عصرا.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز غدا الأحد لملاقاته في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتحدث الشناوي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "ندرك أهمية المباراة وهي قوية جدا ونعرف صنداونز جيدا والآن أمامنا 180 دقيقة وغدا الشوط الاول منها وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا وعلينا تقديم مباراة جيدة".

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وعن اللعب في الثالثة عصرا قال: "لا توجد مشكلة في اللعب في الساعة الثالثة عصرا نحن نعرف أننا نخوض مباراياتنا في إفريقيا في الوقت ذاته ولم يتحدث أي منا عن الأمر ونركز الآن في مباراة الغد لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب".

وبسؤاله هل يشكل وجود بيرسي تاو مع الأهلي ضد فريقه السابق نقطة قوة للأهلي أجاب "بيرسي تاو لاعب مهم لنا ولكن كل اللاعبين على القدر ذاته وكل منا يؤدي دوره وينفذ ما يطلبه الجهاز الفني لكن بالتأكيد بيرسي تاو يعرف الأجواء ويفيدنا من خبراته ولكن في النهاية نحن فريق واحد وهدفنا العودة لمصر بالفوز".

واختتم الشناوي حديثه "مع بداية البطولة وخوض مباراتي سيمبا كنا مازلنا نستعد للمباراة والبطولة ولكن كان هدفنا التأهل وهو ما نجحنا فيه ونعمل مع الجهاز الفني على تحسين كل شيء".

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