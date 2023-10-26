الدوري الإفريقي - الأهلي يعلن موعد إياب نصف النهائي أمام صنداونز

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 16:30

كتب : FilGoal

صنداونز والأهلي

أعلن النادي الأهلي موعد مباراة الإياب أمام صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وكان صنداونز قد أعلن استضافة الأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر في الثالثة عصر ببريتوريا.

بينما الأهلي يلتقي بصنداونز على استاد القاهرة يوم الأربعاء المقبل والموافق 1 نوفمبر في تمام الثامنة مساء.

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وكان الموعد المحدد سلفا لمباراة الإياب بعد إجراء القرعة في تمام الرابعة عصرا، بينما الذهاب في السابعة مساء وقد تم تغيير موعد المباراتين.

وتطير بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا في طائرة خاصة اليوم الخميس، من أجل خوض مواجهة الذهاب.

وتذاع المباريات عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وبي إن سبورتس المفتوحة.

وتأهل الأهلي بأفضلية الأهداف خارج الأرض إذ تعادل ذهابا بهدفين لكل منهما، وإيابا بهدف لكل فريق.

فيما تأهل صنداونز بفضل فوزه خارج قواعد على بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 2-0، إذ تعادل إيابا بدون أهداف.

الأهلي صنداونز الدوري الإفريقي
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