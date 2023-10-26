الأهلي: أشعة الرنين تبعد إمام عاشور عن رحلة جنوب إفريقيا.. وبدأ التأهيل

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 15:54

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - إمام عاشور

كشف خالد بيبو مدير الكرة بفريق الأهلي أن غياب إمام عاشور عن رحلة بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا بسبب أشعة الرنين التي أجراها.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في ذهاب نصف النهائي في تمام الثالثة من عصر الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي قد غاب عن مران الفريق الأخير قبل السفر إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صنداونز. (تفاصيل من هنا)

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وقال خالد بيبو مدير الكرة بفريق الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "أشعة الرنين المغناطيسي لإمام عاشور كشفت عن وجود التهابات مع رشح خفيف في الكاحل".

وأضاف "لذلك تقرر عدم سفر اللاعب مع البعثة المتجهة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز".

واختتم بيبو تصريحاته "إمام عاشور بدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية واللحاق بمباراة الإياب".

ويستعد الأهلي لمغادرة القاهرة اليوم الخميس متجها إلى جنوب إفريقيا لخوض ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام صنداونز.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل في مباراة الإياب على استاد القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏

بينما صنداونز نجح في التغلب على بترو أتليتكو خارج ملعبه بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل إيابا بدون أهداف.

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