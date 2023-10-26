خبر في الجول - إمام عاشور يغيب عن مران الأهلي للإصابة.. وموقفه من مواجهة صنداونز

الخميس، 26 أكتوبر 2023 - 15:03

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور - كهربا - بعثة الأهلي

غاب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي عن مران الفريق الأخير قبل السفر إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صنداونز.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لمغادرة القاهرة اليوم الخميس متجها إلى جنوب إفريقيا لخوض ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام صنداونز.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز في ذهاب نصف النهائي في تمام الثالثة من عصر الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري.

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وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور خارج رحلة الأهلي إلى جنوب إفريقيا بسبب الإصابة.

ويعاني إمام عاشور من إصابة في الكاحل تسببت له في رشح مما جعله يكتفي بتدريبات تأهلية في صالة الألعاب الرياضية.

واستقر الجهاز الفني على عدم سفر اللاعب إلى جنوب إفريقيا لاستمرار تأهيله أملا في لحاقه بمواجهة الإياب.

ويستضيف الأهلي فريق صنداونز يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل في مباراة الإياب على استاد القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة ‏بهدف لكل فريق.‏

بينما صنداونز نجح في التغلب على بترو أتليتكو خارج ملعبه بهدفين دون مقابل قبل أن يتعادل إيابا بدون أهداف.

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