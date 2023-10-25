الدوري الإفريقي - نفاد تذاكر مباراة الترجي ومازيمبي
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 - 18:41
كتب : FilGoal
نفدت تذاكر مباراة الترجي ومازيمبي الكونجولي ضمن إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي.
ويستضيف الترجي نظيره مازيمبي غدا الخميس على ملعب حمادي العقربي (رادس) بالعاصمة تونس.
وبحسب إذاعة "موزابيك" التونسي، فإن جميع تذاكر مباراة الترجي ومازيمبي نفدت.
وأوضحت التقارير أن إدارة الترجي طرحت 9500 ألف تذكرة مع تخصيص بقية مدارج ملعب رادس لأصحاب الاشتراكات والتي تجاوز عددها 13 ألف مشترك.
الترجي خسر من مازيمبي بهدف دون رد ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.
سجل هدف المباراة الوحيد شيخ فوفانا في الدقيقة 11، بعد عرضية من فيليب كينزومبي قابلها المدافع برأسية في الشياك.
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