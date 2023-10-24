تشكيل الأهلي - عودة معلول وعبد المنعم أمام سيمبا.. وإمام عاشور على الدكة

عاد علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي من جديد أمام سيمبا التنزاني بعد غيابه عن مباراة الذهاب.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وشهد تشكيل الأهلي الأساسي عودة علي معلول ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحسين الشحات.

ويستمر محمود عبد المنعم "كهربا" في قيادة الهجوم.

ويجلس إمام عاشور على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: بيرسي تاو – كهربا – حسين الشحات

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – صلاح محسن – رضا سليم – إمام عاشور – طاهر محمد – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" – محمد الضاوي - أنتوني موديست

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في تنزانيا قبل أيام انتهت بالتعادل 2-2، وسجل للأهلي كل من رضا سليم ومحمود كهربا.

ويتلقي الفائز من هذه المواجهة في نصف نهائي الدوري الإفريقي مع المتأهل من صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي.