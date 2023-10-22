شعراوي باكيا: أحترم كرة القدم.. ولا أقبل اتهام المراهنات

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

ستيفان شعراوي

عبر ستيفان شعراوي لاعب روما عن حزنه باكيا بسبب اتهامه بالمراهنات بعد مباراة روما ضد مونزا.

وسجل شعراوي الهدف الوحيد في فوز ذئاب العاصمة ضد مونزا في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي (طالع التفاصيل)

وتم اتهام الجناح الإيطالي بالمشاركة في المراهنات والمقامرة من قبل فابريزيو كورونا الصحفي مفجر القضية في إيطاليا.

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وتحدث اللاعب البالغ من العمر 30 عاما لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "تأذيت حقا لأن قيل عني أشياء غير حقيقية حتى لو كان ضميري مرتاحا".

وأضاف "كيف لا يتم احترام هذه الرياضة الرائعة؟ أعتقد أن تسجيل هدفا متأخرا والاحتفال أكثر شعور لا يصدق".

وأنهى حديثه "أفكر فقط في الاستمتاع بكرة القدم، بكيت بسبب كل شيء، من اتهامات بالمراهنات وبسعادتي العارمة بتسجيلي هذا الهدف".

وقرر المصري الأصل أن يتخذ إجراءات قانونية ضد الصحفي كورونا بسبب التشهير به.

وطالت الاتهامات العديد من اللاعبين أولهم نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس الذي تم إيقافه سبعة أشهر.

وبسبب المراهنات، تم استبعاد ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل ونيكولو زانيولو جناح أستون فيلا من معسكر إيطاليا في فترة التوقف الدولي الماضي.

كما تم اتهام نيكولو باريلا لاعب إنتر بالمقامرة وقرر أيضا أن يقاضي صحيفة إيطالية تسمى "فيريتا".

روما يوفنتوس الدوري الإيطالي إنتر الشعراوي باريلا
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