شعراوي باكيا: أحترم كرة القدم.. ولا أقبل اتهام المراهنات

عبر ستيفان شعراوي لاعب روما عن حزنه باكيا بسبب اتهامه بالمراهنات بعد مباراة روما ضد مونزا.

وسجل شعراوي الهدف الوحيد في فوز ذئاب العاصمة ضد مونزا في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي (طالع التفاصيل)

وتم اتهام الجناح الإيطالي بالمشاركة في المراهنات والمقامرة من قبل فابريزيو كورونا الصحفي مفجر القضية في إيطاليا.

"مونزا كان رائعاً بالجانب الدفاعي رغم النقص العددي.. بالادينو عرف كيف يتعامل مع المباراة" خالد بيومي - محلل فني#الدوري_الإيطالي | #روما_مونزا pic.twitter.com/DPAKwCa1qb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023

وتحدث اللاعب البالغ من العمر 30 عاما لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "تأذيت حقا لأن قيل عني أشياء غير حقيقية حتى لو كان ضميري مرتاحا".

وأضاف "كيف لا يتم احترام هذه الرياضة الرائعة؟ أعتقد أن تسجيل هدفا متأخرا والاحتفال أكثر شعور لا يصدق".

وأنهى حديثه "أفكر فقط في الاستمتاع بكرة القدم، بكيت بسبب كل شيء، من اتهامات بالمراهنات وبسعادتي العارمة بتسجيلي هذا الهدف".

وقرر المصري الأصل أن يتخذ إجراءات قانونية ضد الصحفي كورونا بسبب التشهير به.

وطالت الاتهامات العديد من اللاعبين أولهم نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس الذي تم إيقافه سبعة أشهر.

وبسبب المراهنات، تم استبعاد ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل ونيكولو زانيولو جناح أستون فيلا من معسكر إيطاليا في فترة التوقف الدولي الماضي.

كما تم اتهام نيكولو باريلا لاعب إنتر بالمقامرة وقرر أيضا أن يقاضي صحيفة إيطالية تسمى "فيريتا".