جنون الوقت القاتل ينصر روما على مونزا.. ورقم قياسي سلبي لمورينيو
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 16:21
كتب : FilGoal
اشتعلت مباراة روما ضد مونزا في الدقائق الأخيرة إذ شهدت 3 أحداث درامية جمعت بين الطرد والاحتفال الجنوني لجوزيه مورينيو مدرب الذئاب والهدف الوحيد.
وتمكن روما من الفوز ضد مونزا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
وسجل ستيفان الشعراوي الهدف القاتل للذئاب في الدقيقة 90 وبذلك يكون افتتح اللاعب البالغ من العمر 30 عاما أهدافه خلال الموسم الجاري.
ستيفان الشعراوي يسجل هدف الفوز بالدقيقة 90#الدوري_الإيطالي | #روما_مونزا pic.twitter.com/4WYMPDbAGR
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023
أحداث جنونية
أحرز الجناح الإيطالي الهدف الوحيد بعد ارتداد الكرة من مدافع مونزا نتيجة تسديدة الإيراني ساردار أزمون من داخل منطقة الجزاء ومن ثم سدد الشعراوي مباشرة في مرمى ميكيلي دي جريجوريو.
وانفجر السبيشال وان بسبب احتفاله الجنوني بهدف فريقه القاتل ليذكرنا باحتفالاته الماضية عندما كان يركض الملعب كاملا أو عندما كان يحتفل جماهير فريقه.
مورينيو يحتفل بجنون بعد هدف الشعراوي#الدوري_الإيطالي | #روما_مونزا pic.twitter.com/J3CK0Y7VQa— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023
وحصل المدرب البرتغالي على بطاقة حمراء في الدقيقة 99 بسبب الاعتراض على الحكم والسخرية من رافايلي بالادينو مدرب مونزا في لقطة ليست بالغريبة على السبيشال وان.
وتعد اللقطة متكررة لمورينيو إذ أنه تم طرده ست مرات خلال فترة تدريبه لروما أكثر من عدد اللاعبين الذين تم طردهم من فريقه، في رقم قياسي سلبي له.
طرد #مورينيو في مشهد متكرر#الدوري_الإيطالي | #روما_مونزا pic.twitter.com/aO1XeyVXzc— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023
لم تنته الدراما بعد
تعرض دانيلو دامبروزيو للطرد في الدقيقة 41 بعد حصولة على الإنذار الثاني بعد 18 دقيقة فقط من تلقيه البطاقة الأولى ليضع فريقه في مأزق.
وكاد أن يسجل روميلو لوكاكو هدفا لذئاب العاصمة في الدقيقة 72 ولكن اصطدمت الكرة في القائم.
القائم يتعاطف مع مونزا.. تسديدة قوية من لوكاكو تصطدم بالقائم#الدوري_الإيطالي | #روما_مونزا pic.twitter.com/gQqrtWr9f2— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023
وواصل القائم حمايته لمونزا إذ سدد أزمون كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 لتصطدم في القائم على يسار الحارس الإيطالي.
القائم مجدداً.. فرصة تسجيل الهدف الأول تضيع على روما#الدوري_الإيطالي | #روما_مونزا pic.twitter.com/YMCb3fUN72— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023
ويعتبر هذا هو الفوز الرابع على التوالي للسبيشال وان سواء في الكالتشيو أو الدوري الأوروبي بعد الهزيمة الكبيرة من جنوى برباعية مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري.
بذلك الفوز ارتفع رصيد روما للنقطة الـ14 في المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو بينما تجمد رصيد مونزا عند النقطة الـ12 في المركز الـ10.