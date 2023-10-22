جنون الوقت القاتل ينصر روما على مونزا.. ورقم قياسي سلبي لمورينيو

اشتعلت مباراة روما ضد مونزا في الدقائق الأخيرة إذ شهدت 3 أحداث درامية جمعت بين الطرد والاحتفال الجنوني لجوزيه مورينيو مدرب الذئاب والهدف الوحيد.

وتمكن روما من الفوز ضد مونزا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ستيفان الشعراوي الهدف القاتل للذئاب في الدقيقة 90 وبذلك يكون افتتح اللاعب البالغ من العمر 30 عاما أهدافه خلال الموسم الجاري.

ستيفان الشعراوي يسجل هدف الفوز بالدقيقة 90#الدوري_الإيطالي | #روما_مونزا pic.twitter.com/4WYMPDbAGR

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023

أحداث جنونية

أحرز الجناح الإيطالي الهدف الوحيد بعد ارتداد الكرة من مدافع مونزا نتيجة تسديدة الإيراني ساردار أزمون من داخل منطقة الجزاء ومن ثم سدد الشعراوي مباشرة في مرمى ميكيلي دي جريجوريو.

وانفجر السبيشال وان بسبب احتفاله الجنوني بهدف فريقه القاتل ليذكرنا باحتفالاته الماضية عندما كان يركض الملعب كاملا أو عندما كان يحتفل جماهير فريقه.

وحصل المدرب البرتغالي على بطاقة حمراء في الدقيقة 99 بسبب الاعتراض على الحكم والسخرية من رافايلي بالادينو مدرب مونزا في لقطة ليست بالغريبة على السبيشال وان.

وتعد اللقطة متكررة لمورينيو إذ أنه تم طرده ست مرات خلال فترة تدريبه لروما أكثر من عدد اللاعبين الذين تم طردهم من فريقه، في رقم قياسي سلبي له.

لم تنته الدراما بعد

تعرض دانيلو دامبروزيو للطرد في الدقيقة 41 بعد حصولة على الإنذار الثاني بعد 18 دقيقة فقط من تلقيه البطاقة الأولى ليضع فريقه في مأزق.

وكاد أن يسجل روميلو لوكاكو هدفا لذئاب العاصمة في الدقيقة 72 ولكن اصطدمت الكرة في القائم.

القائم يتعاطف مع مونزا.. تسديدة قوية من لوكاكو تصطدم بالقائم#الدوري_الإيطالي | #روما_مونزا pic.twitter.com/gQqrtWr9f2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023

وواصل القائم حمايته لمونزا إذ سدد أزمون كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88 لتصطدم في القائم على يسار الحارس الإيطالي.

القائم مجدداً.. فرصة تسجيل الهدف الأول تضيع على روما#الدوري_الإيطالي | #روما_مونزا pic.twitter.com/YMCb3fUN72 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023

ويعتبر هذا هو الفوز الرابع على التوالي للسبيشال وان سواء في الكالتشيو أو الدوري الأوروبي بعد الهزيمة الكبيرة من جنوى برباعية مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري.

بذلك الفوز ارتفع رصيد روما للنقطة الـ14 في المركز السادس في جدول ترتيب الكالتشيو بينما تجمد رصيد مونزا عند النقطة الـ12 في المركز الـ10.