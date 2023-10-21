بعد ثنائية صلاح.. تعرف على ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 17:23

كتب : FilGoal

ليفربول ضد إيفرتون

حقق ليفربول الفوز على إيفرتون بهدفين دون مقابل على ملعب أنفيلد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدفا ليفربول في المباراة ليرفع رصيده من الأهداف إلى 5 في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم.

وأصبح صلاح على بعد أربعة أهداف من صدارة جدول ترتيب الهدافين بهدفيه في مرمى إيفرتون.

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ويتصدر إيرلنج هالاند جدول الهدافين برصيد 9 أهداف.

وجاءت قائمة الهدافين كالتالي

1- إيرلنج هالاند.. 9 أهداف.

2- هيونج مين سون.. 6 أهداف.

3- أليكساندر إيزاك.. 6 أهداف.

4- محمد صلاح.. 5 أهداف.

5- هوانج هي تشان.. 5 أهداف.

وأصبح ذلك الهدف هو رقم 200 لصلاح في مختلف الدوريات التي لعب فيها بداية من الدوري المصري والسويسري ثم الإنجليزي والإيطالي.

وسبق لصلاح وأن حصل على الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي مرتين.

وأنهى هالاند الموسم الماضي كهداف للدوري.

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