الأهلي يطلب السعة الكاملة ضد سيمبا لدعم فلسطين

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

طلب الأهلي من سلطات الأمن الموافقة على حضور السعة الكاملة في مباراته الكاملة أمام سيمبا التنزاني.

وبرر الأهلي طلبه لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من الجمهور في دعم فلسطين في ضوء تخصيص مجلس الإدارة العائد المالي بالكامل لصالحها.

جاء ذلك عبر حساب الأهلي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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ويستضيف الأهلي منافسه سيمبا الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وكان الفريقان تعادلا أمس الجمعة في تنزانيا في لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما.

الأهلي سيمبا الدوري الإفريقي لكرة القدم
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