الأهلي يطلب السعة الكاملة ضد سيمبا لدعم فلسطين

طلب الأهلي من سلطات الأمن الموافقة على حضور السعة الكاملة في مباراته الكاملة أمام سيمبا التنزاني.

وبرر الأهلي طلبه لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من الجمهور في دعم فلسطين في ضوء تخصيص مجلس الإدارة العائد المالي بالكامل لصالحها.

جاء ذلك عبر حساب الأهلي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة لتعزيز فرص جماهيره في دعم الأشقاء بفلسطين 🔴 pic.twitter.com/FGOAUWrRLf — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 21, 2023

ويستضيف الأهلي منافسه سيمبا الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وكان الفريقان تعادلا أمس الجمعة في تنزانيا في لقاء الذهاب بهدفين لكل منهما.