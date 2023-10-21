"فلسطين حرة" وعلمها يغزو الدوري الإسباني.. ماذا حدث في مباراتي ليفربول وسوسيداد

السبت، 21 أكتوبر 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

ليفربول وإيفرتون

"فلسطين حرة" هكذا هتف البعض من جماهير ليفربول قبل مواجهة إيفرتون في دربي الميرسيسايد اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وكان الاتحاد الإنجليزي أعلن الوقوف دقيقة حداد كل مبارياته بسبب ما يحدث في غزة ولدى قوات الاحتلال.

ولكن أثناء الدقيقة الحداد هتف البعض من جماهير ليفربول قائلين: "فلسطين حرة".

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ورفع البعض من جمهور ليفربول لافتة كُتب عليها "من أجل الله أنقذوا غزة".

وفي الدوري الإسباني وأثناء مباراة ريال سوسيداد ومايوركا في الجولة العاشرة في ملعب الأنويتا رفع جمهور الأول الكثير من أعلام فلسطين.

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جاء ذلك مشابها لما حدث بالأمس الجمعة حينما رفع جمهور أوساسونا أعلام فلسطين في مواجهة غرناطة.

ليفربول إيفرتون فلسطين ريال سوسيداد
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