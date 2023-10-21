"فلسطين حرة" وعلمها يغزو الدوري الإسباني.. ماذا حدث في مباراتي ليفربول وسوسيداد

"فلسطين حرة" هكذا هتف البعض من جماهير ليفربول قبل مواجهة إيفرتون في دربي الميرسيسايد اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وكان الاتحاد الإنجليزي أعلن الوقوف دقيقة حداد كل مبارياته بسبب ما يحدث في غزة ولدى قوات الاحتلال.

ولكن أثناء الدقيقة الحداد هتف البعض من جماهير ليفربول قائلين: "فلسطين حرة".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 — خلال دقيقة الصمت كان هناك عدد من جماهير ليفربول تردد "الحرية لـ فلسطين" ❤️🇵🇸@LFCExtensive pic.twitter.com/S1aVzRBSb2 — عمار مطيع (@CFCAMR) October 21, 2023

ورفع البعض من جمهور ليفربول لافتة كُتب عليها "من أجل الله أنقذوا غزة".

من أجل الله أنقذوا غزة 🇵🇸 رسالة دعم من جماهير ليفربول لغزة 🏟 pic.twitter.com/9ykoHNarpf — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2023

وفي الدوري الإسباني وأثناء مباراة ريال سوسيداد ومايوركا في الجولة العاشرة في ملعب الأنويتا رفع جمهور الأول الكثير من أعلام فلسطين.

جاء ذلك مشابها لما حدث بالأمس الجمعة حينما رفع جمهور أوساسونا أعلام فلسطين في مواجهة غرناطة.