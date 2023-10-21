تشكيل ليفربول – بحثا عن الهدف 200.. صلاح أساسي ضد إيفرتون

يتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريقه ليفربول في دربي الميرسيسايد أمام إيفرتون.

ويستضيف ليفربول منافسه إيفرتون في ملعب أنفيلد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: تيسميكاس- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبيرخ- دومينيك سوبوسلاي

في الهجوم: لويس دياز- ديوجو جوتا- محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الرابع بـ17 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن توتنام وأرسنال المتصدرين.

فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 بسبع نقاط.

ويرغب صلاح في تسجيل هدفا واحدا ليصل لـ200 هدف في مسيرته في مختلف الدوريات الأوروبية بداية من السويسري مرورا بالإيطالي ثم الإنجليزي.