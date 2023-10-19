مؤتمر كولر: كل فريق لديه حافز مضاعف أمام الأهلي.. والشناوي: هدفنا لقب الدوري الإفريقي

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

كولر والشناوي في مؤتمر الأهلي

أعرب مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي عن أمله في أن يساهم الدوري الإفريقي في تطوير الكرة بالقارة، كما شدد محمد الشناوي قائد الفريق على أن هدف الأهلي تحقيق اللقب.

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة الجديدة في إفريقيا بلقاء الافتتاح بين سيمبا والأهلي غدا الجمعة في السادسة مساءً.

وقال مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء لوجودنا هنا، لدينا مباراة صعبة غدا، حيث كل فريق لديه حافز مضاعف أمام الأهلي".

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وأضاف "سنكون في كامل تركيزنا غدا أمام سيمبا".

وأكمل "هذه البطولة تستطيع التقدم بالكرة الإفريقية وتشجع اللاعبين للقدوم من أوروبا والاستمرار في إفريقيا، ونأمل أن تتطور الكرة الإفريقية في السنوات القليلة المقبلة".

وعن المباراة أجاب قائلا: "أعرف تاريخ مواجهات الأهلي في تنزانيا، وسنواجه فريق قوي وستكون مباراة صعبة غدا، سأركز على تقديم مباراة جيدة لتصبح الأمور جيدة في الإياب بالقاهرة".

ولم يحقق الأهلي أي فوز على سيمبا من قبل في تنزانيا، إذا خسر 3 مرات من 3 مواجهات. (تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا)

وشدد "أنا هنا منذ عام، وما حدث في الماضي لن أستطيع تغييره، لكن يمكنني تغيير ما سيحدث، سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية وخوض مباراة جيدة".

وأوضح "ليس سهلا أن نجهز الفريق خاصة بعد عودة اللاعبين الدوليين قبل يومين فقط من المباراة، كان لدينا لاعبين كثر مع المنتخبات، لكنهم يمتلكون خبرات كبيرة في هذا الأمر، وأثق في اللاعبين بشكل كامل بأنه سيكونوا في كامل تركيزهم بالملعب".

من جانبه صرّح محمد الشناوي قائد الأهلي خلال المؤتمر الصحفي: "نعلم أنها بطولة جديدة، والأهلي دائما يهدف للفوز بكل بطولة يشارك بها".

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب لتحديد المتأهل لنصف النهائي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع : علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط : محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر .

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

الأهلي مارسيل كولر محمد الشناوي الدوري الإفريقي سيمبا
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