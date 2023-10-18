بعد خضوعه للتحقيق.. مشهور يكشف لـ في الجول موعد القرار النهائي بشأن ثنائي المصري

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 18:06

كتب : بسام أبو بكر

أحمد أيمن منصور - أحمد عيد

كشف محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة موعد إعلان لجنة شؤون اللاعبين لنتيجة التحقيق مع أحمد أيمن منصور وأحمد عيد ثنائي المصري.

أحمد عيد

النادي : المصري

أحمد أيمن منصور

النادي : المصري

المصري
الزمالك

وخضع الثنائي للتحقيق في مقر اتحاد الكرة المصري بعدما رفض الاتحاد قيد الثنائي بسبب التوقيع للزمالك وهو ما يعني التوقيع لناديين مختلفين.

وقال محمد حلمي مشهور لـ FilGoal.com: "أحمد أيمن منصور وأحمد عيد خضعا للتحقيق في اتحاد الكرة، والثنائي قدم دفوعه في القضية".

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وأتم "خلال 48 ساعة ستصدر لجنة شؤون اللاعبين قرارها".

واستند المصري لاتحاد الكرة في خطابه في وقت سابق إلى أن الزمالك يعاني من إيقاف القيد وبالتالي لا يعتد بتلك العقود.

ماذا حدث

انتقل الظهير الأيمن أحمد عيد من صفوف الزمالك إلى إنبي بداية الموسم الماضي 2022-2023 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وبعد نهاية الموسم لم يوقع اللاعب على العقد الجديد الذي يُفعل أحقية الشراء لصالح نادي إنبي.

ولم يدرج الزمالك اسم اللاعب في قائمته الأولى للموسم الجديد، ليوقع مع المصري بشكل حر وينضم للنادي البورسعيدي.

أما أحمد أيمن منصور انتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية موسم 2021-2022 ثم وقع مع الزمالك بعقد ثنائي، وانضم لصفوف طلائع الجيش موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبعد نهاية تعاقده وبسبب منع الزمالك من قيد اللاعبين انتقل إلى النادي المصري.

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