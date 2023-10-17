شايبي: لم نستغل الفرص أمام مصر.. وما حدث مجرد درس

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الجزائر - حمدي فتحي

يشعر فارس شايبي لاعب منتخب الجزائر بالاحباط من أداء فريقه أمام منتخب مصر في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل 1-1 في الإمارات.

منتخب مصر الذي لعب بـ10 لاعبين منذ منتصف الشوط الأول تقدم بهدف منذ الدقيقة 62 حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد اهتزاز شباك محمد الشناوي برأسية إسلام سليماني.

وقال فارس شايبي في تصريحات نشرتها جريدة النهار الجزائرية: "نحن محبطون بعض الشيء لأنه منتخب مصر لعب بـ10 لاعبين ونحن 11 لاعبا، وتمكن من هز شباكنا".

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وأضاف "صنعنا بعض الفرص، لكننا لم نستغلها جيدا أمام دفاع مصر".

وأكمل "للأسف لم نكن في قمة التركيز على أرض الملعب، وهذا ظهر في الكثير من التمريرات المقطوعة، لكنه يبقى مجرد درس بالنسبة لنا".

وأتم لاعب آينتراخت فرانكفورت "سنعود إلى التحديات الإفريقية قريبا ولذلك يجب علينا أنا نكون في أتم الجاهزية".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي في الدقيقة 62، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء في الوقت بدل الضائع.

وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير 2024.

فارس شايبي مصر الجزائر
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