مدافع شيفيلد يوضح أسباب تأخر تمثيل الجزائر دوليا

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 14:45

كتب : FilGoal

الجزائر

كشف ياسر لعروسي مدافع شيفيلد يونايتد أسباب تأخر تمثيل منتخب الجزائر على الصعيد الدولي.

المدافع الفرنسي ذو الأصول الجزائرية مثل منتخب فرنسا للفئات السنية المختلفة، قبل أن ينضم لصفوف منتخب الجزائر الأول في فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال لعروسي في تصريحات نشرتها جريدة النهار الجزائرية: "اختياري لتمثيل الجزائر ليس مفاجأة، اختياري منطقي".

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وأضاف "تأخرت في الانضمام لمنتخب الجزائر بسبب بعض الأوراق التي تعلقت بقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تغيير الجنسية الرياضية".

وأكمل "بمجرد انتهاء الإجراءات انضممت مباشرة لصفوف الخضر".

وتابع "أيامي الأولى مع منتخب الجزائر تسير بشكل جميل، نملك مجموعة جيدة، وسأعمل على تقديم الإضافة المرجوة مني".

وأتم "عائلتي سعيدة و فخورة جدا بتمثيل منتخب الجزائر، أريد الاندماج سريعا مع الفريق واللعب بشكل أكبر".

ومن المتوقع أن يرتدي مدافع ليفربول السابق قميص منتخب الجزائر لأول مرة في مباراة مصر الودية.

ويلعب منتخب الجزائر مباراة ودية ضد مصر يوم الاثنين في الإمارات.

وكان المنتخب الجزائري قد اكتسح كاب فيردي بنتيجة 5-1 وديا في قسنطينة يوم الخميس.

بينما انتصر الفراعنة على زامبيا بهدف دون مقابل في الإمارات.

ياسر لعروسي شيفيلد يونايتد ليفربول مصر الجزائر
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