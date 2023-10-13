فوزي لقجع: المغرب سيستضيف كأس العالم للأندية 2029 مع إسبانيا والبرتغال

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم نية بلاده استضافة كأس العالم للأندية 2029 رفقة المغرب والبرتغال.

وتحدث فوزي لقجع لموقع "الشرق" السعودي قائلا: "جرت العادة أن البلد المنظم لكأس العالم يحتضن بطولة كبرى قبل عام من استضافة المونديال".

وواصل "كأس العالم للأندية في نسخته المقبلة التي ستضم 32 فريقا سيقام في أمريكا قبل استضافة كأس العالم 2026".

وأكمل "وعلى نفس المنوال سينظم المغرب والبرتغال وإسبانيا البطولة لنؤكد جاهزيتنا لاستضافة كأس العالم 2030".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن قبل عدة أسابيع فوز المغرب والبرتغال وإسبانيا بحق تنظيم كأس العالم 2030.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن فوز المغرب بحق بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025.