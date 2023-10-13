فوزي لقجع: المغرب سيستضيف كأس العالم للأندية 2029 مع إسبانيا والبرتغال
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 - 16:07
كتب : FilGoal
كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم نية بلاده استضافة كأس العالم للأندية 2029 رفقة المغرب والبرتغال.
وتحدث فوزي لقجع لموقع "الشرق" السعودي قائلا: "جرت العادة أن البلد المنظم لكأس العالم يحتضن بطولة كبرى قبل عام من استضافة المونديال".
وواصل "كأس العالم للأندية في نسخته المقبلة التي ستضم 32 فريقا سيقام في أمريكا قبل استضافة كأس العالم 2026".
وأكمل "وعلى نفس المنوال سينظم المغرب والبرتغال وإسبانيا البطولة لنؤكد جاهزيتنا لاستضافة كأس العالم 2030".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن قبل عدة أسابيع فوز المغرب والبرتغال وإسبانيا بحق تنظيم كأس العالم 2030.
كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن فوز المغرب بحق بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025.
نرشح لكم
بمشاركة معلول.. تونس تخسر من كوريا الجنوبية برباعية وديا الركراكي: كأس إفريقيا المقبلة ستكون الأقوى بلماضي: لا يوجد منتخب صغير في إفريقيا.. ونحلم بتحقيق اللقب مجددا مدرب غانا عن مواجهة مصر: منافس قوي للغاية مدرب كاب فيردي لـ في الجول: مجموعتنا ليست سهلة بتواجد مصر وغانا تعرف على أماكن وملاعب مجموعات أمم إفريقيا 2023 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة في ظهور الكوفية.. الجزائر تسحق كاب فيردي بخماسية وديا قبل مواجهة مصر