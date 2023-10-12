بمشاركة الأهلي.. راعي سعودي لبطولة الدوري الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع اتفاقية مع شركة "Visit Saudi" السعودية لرعاية بطولة الدوري الإفريقي.

وتنطلق النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي في الفترة من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر 2023.

وكشف كاف عن الاتفاق مع "Visit Saudi" كراع رئيسي لبطولة الدوري الإفريقي.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي "الشراكة مع "Visit Saudi" تعد علامة فارقة لكرة القدم الأفريقية والسياحة السعودية ، إذ تخلق جسرا وشراكة بين عالمين يشتركان في شغف عميق بكرة القدم".

"الطرفان منفتحان على توسيع هذا التعاون للنسخ المقبلة من الدوري الإفريقي. ويلتزم الطرفان بنجاح هذه الشراكة والأثر الإيجابي الذي ستحدثه على التنمية والقدرة التنافسية العالمية لكرة القدم الأفريقية والسياحة السعودية.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

على أن يلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي أمام المنتصر من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.

وإليكم مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي:

دور الـ8

سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا

الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة

وستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أما مباراة العودة فستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

بترو أتلتيكو × صنداونز - 21 أكتوبر في أنجولا

صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا

إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا

الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب

مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو

الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر.