دروجبا وماني وحكيمي يشاركون في سحب قرعة أمم إفريقيا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 - 11:37

كتب : FilGoal

تميمة كأس أمم إفريقيا 2023

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مشاركة 4 نجوم في عملية سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 مساء الخميس

وأعلن كاف أن الثنائي المعتزل، الإيفواري ديديه دروجبا والنيجيري جون أوبي ميكيل، سيتواجدان بجوار المغربي أشرف حكيمي وساديو ماني في عملية سحب القرعة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن موعد قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

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وأوضح كاف في بيانه أن مراسم القرعة ستقام يوم الخميس في السابعة مساء بتوقيت أبيدجان، العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر في التصنيف الأول للقرعة بين 6 فرق من أصل 24 مشاركا في البطولة.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

تقام القرعة يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

وتُذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

وجاء التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول

مصر- كوت ديفوار- السنغال- المغرب- تونس- الجزائر

التصنيف الثاني

نيجيريا- الكاميرون- مالي- بوركينا فاسو- غانا- الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث

جنوب إفريقيا- كاب فيردي- غينيا- زامبيا- غينيا الاستوائية- موريتانيا

التصنيف الرابع

غينيا بيساو- موزمبيق- ناميبيا- أنجولا- جامبيا- تنزانيا

وتقام البطولة في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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