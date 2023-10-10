شكوك حول مشاركة مدافع ولفرهامبتون في لقاء مصر والجزائر

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 14:20

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر أمم إفريقيا

تحوم الشكوك حول قدرة ريان آيت نوري مدافع منتخب الجزائر في مباراتي الرأس الأخضر ومصر الوديتين في الأيام المقبلة.

ويلعب منتخب الجزائر ضد مصر وديا في الإمارات يوم الاثنين المقبل، بعد ملاقاة كاب فيردي في قسنطينة يوم الخميس.

وقال جمال بلماضي مدرب الجزائر في تصريحات لقناة النهار الجزائرية: "ريان آيت نوري تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مواجهة ولفرهامبتون ضد أستون فيلا".

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وأضاف يوم الثلاثاء "لم يلتحق آيت نوري بمعسكر الخضر حتى الآن، ويخضع حاليا لفحوصات طبية، وننتظر تطورات حالته لمعرفة إمكانية التحاقه بنا اليوم أو لا".

وتابع "سننظر في إمكانية مشاركته أمام كاب فيردي ومصر بعناية رفقة الطاقم الطبي".

وخاض ريان آيت نوري 3 مباريات دولية مع المنتخب الجزائري.

ويستعد منتخب الجزائر لأول مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 نوفمبر المقبل، ثم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 يناير القادم.

وتواجد رياض محرز على رأس قائمة منتخب الجزائر خلاق التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

واختار جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر 25 لاعبا لخوض مواجهتي الرأس الأخضر ومصر.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر استدعاء أمين جويري مهاجم رين الفرنسي لأول مرة، وكذلك محمد بشير بلومي (21 عاما) لاعب فارينزي البرتغالي ونجل لأخضر بلومي أسطورة الجزائر.

كما عاد إسلام سليماني مهاجم كوريتيبا البرازيلي لصفوف الخضر وكذلك حسام عوار لاعب روما، فيما استبعد بلماضي مهاجمه بغداد بونجاح هداف السد القطري.

جاءت قائمة الجزائر لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا - مصطفى زغبة - أسامة بن بوط.

خط الدفاع: هيثم لوصيف - رامي بن سبعيني، أحمد توبة - محمد أمين توجاي، يوسف عطال - عيسى ماندي - كيفين جيتون - ريان آيت نوري

الوسط: فارس شايبي - عبد القهار قادري - هشام بوداوي - راميز زروقي -حسام عوار -آدم زرقان - سفيان فيجولي -حسام عوار

خط الهجوم: رياض محرز - أمين جويري -سعيد بن رحمة - محمد بشير بلومي - إسلام سليماني - بدر الدين بوعناني - محمد أمين عمورة.

مصر الجزائر ريان آيت نوري
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