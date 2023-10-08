الأهلي يعزز سيطرته المستمرة 13 عاما أمام الإسماعيلي بثلاثية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 21:08

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-1 على الإسماعيلي في مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

سجل أهداف الأهلي: بيرسي تاو (2) وحسين الشحات، فيما سجل ياو أنور هدف الإسماعيلي.

ولم يخسر الأهلي في آخر 22 مباراة ضد الإسماعيلي بجميع المسابقات حيث فاز في 15 وتعادل في 7، ولم يفز الإسماعيلي على الأهلي من 2010.

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ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 6 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط متكبدا خسارته الثانية هذا الموسم.

التشكيل

قاد الفرنسي أنتوني موديست خط الهجوم، رفقة بيرسي تاو وحسين الشحات.

وعاد رضا سليم لمقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

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في المقابل أجرى إيهاب جلال تغييرا وحيدا في تشكيل فريقه حيث دفع بمحمد فوزي في حراسة المرمى بدلا من أحمد عادل عبد المنعم المصاب.

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وصف المباراة

لم تدم مرحلة جس النبض بين كلا الفريقين سوى دقيقة واحدة، ياو أنور ينفرد ويسدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي في الدقيقة الثانية.

رد الأهلي جاء في الدقيقة السادسة، تمريرة طولية من علي معلول صوب بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة الجنوب إفريقي جاءت سهلة في يد محمد فوزي.

استحوذ الأهلي على الكرة وحاول الإسماعيلي تهديد الشناوي لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 23 مرر إمام عاشور بالكعب الكرة صوب حسين الشحات الذي توغل في منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية ارتطمت بالقائم وتابعها بيرسي تاو بتسديدة قوية في الشباك مسجلا الهدف الأول.

سعادة لاعبي الأهلي لم تدم بالهدف كثيرا، فسقط إمام عاشور في الدقيقة 26 وخرج لتلقي العلاج وعاد لأرض الملعب وسقط مجددا باكيا لعدم قدرته على استكمال وخرج في الدقيقة 31 وعوضه طاهر محمد طاهر.

وفي الدقيقة 39 مرر أحمد نبيل كوكا بينية رائعة في عمق دفاع الإسماعيلي انفرد على إثرها حسين الشحات وسدد على يسار الحارس معززا تقدم الأهلي بهدف ثاني.

وتألق الشناوي في التصدي لفرصة ياو أنور بعد تمريرة خاطئة من علي معلول ليحافظ على شباكه وينتهي الشوط الأول بتفوق الأهلي بثنائية.

ضغط الإسماعيلي مع بداية الشوط الثاني بحثا عن تقليص الفارق لكن الشناوي تألق ومنع فرصة محققة وكذلك ذاد دفاع الأهلي عن مرماه ببسالة في الدقيقة 50.

ومنع الشناوي تسديدة ياو أنور ليظل تقدم الأهلي قائما بثنائية.

وفي الدقيقة 64 شارك رضا سليم بدلا من حسين الشحات الذي خرج متأثرا بالإصابة.

وبعد دقيقتين أرسل طاهر محمد طاهر عرضية من الجهة اليسرى أودعها بيرسي تاو في الشباك معززا تقدم الأهلي بالهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وارتقى تاو لصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف بتساوي مع أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد وهداف الموسم الماضي.

في الدقيقة 68 أجرى إيهاب جلال 4 تغييرات دفعة واحدة فأشرك محمد الدسوقي ومحمود الشبراوي ومحمد حسن وعصام صبحي بدلا من إياد العسقلاني ومروان حمدي ومحمد عبد السميع وحمدي النقاز.

حاول الإسماعيلي أن يهدد مرمى الشناوي لتسجيل هدف تقليص الفارق لكن الفرص لم تهدد الحارس بأي شكل.

كولر رد بـ 3 تغييرات في الدقيقة 80 فشارك محمد زعلوك وخالد عبد الفتاح ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من موديست وهاني وديانج.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع استطاع الإسماعيلي أن يهز شباك الأهلي لأول مرة الموسم الجاري، تسديدة من الجهة اليمنى من عبد الرحمن مجدي تصدى لها الشناوي وتابعها ياو أنور في الشباك مسجلا هدف الإسماعيلي الوحيد، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.

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