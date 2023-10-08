بهدف الوافد الجديد.. بيراميدز يحقق فوزه الثاني في الدوري على إنبي

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

بيراميدز × إنبي

حقق بيراميدز الفوز على إنبي بهدف دون مقابل على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد فيستون ماييلي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة في المركز الرابع بينما توقف إنبي عند نقطة واحدة في المركز الـ 15.

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التشكيل

عاد أحمد أمين أفة لتشكيل إنبي بينما قاد فيستون ماييلي هجوم بيراميدز.

أحداث المباراة

كاد بيراميدز أن يتقدم مبكرا في الدقيقة السابعة بعد خطأ من الحارس عبد العزيز البلعوطي الذي أمسك بكرة عائدة من قدم المدافع ليحتسب الحكم خطأ من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 13 تمكن بيراميدز من تسجيل الهدف الأول عن طريق فيستون ماييلي برأسية مستغلا عرضية من محمد حمدي.

وسجل فخري لاكاي الهدف الثاني لبيراميدز قبل نهاية الشوط الأول ولكنه لم يحتسب لوجوده في وضعية تسلل.

الشوط الثاني لم يشهد الكثير من الفرص إلا في هجمة واحدة تصدى لها أحمد الشناوي بطريقة رائعة بعد تسديدة من علي فوزي.

وشهدت الدقيقة الـ 77 إصابة أحمد سامي ودخول محمود مرعي بدلا منه.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة عقب التوقف الدولي ضد مودرن فيوتشر، بينما سيلعب إنبي ضد البنك الأهلي.

إنبي الدوري المصري الممتاز بيراميدز
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