بهدف الوافد الجديد.. بيراميدز يحقق فوزه الثاني في الدوري على إنبي

حقق بيراميدز الفوز على إنبي بهدف دون مقابل على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد فيستون ماييلي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة السابعة في المركز الرابع بينما توقف إنبي عند نقطة واحدة في المركز الـ 15.

التشكيل

عاد أحمد أمين أفة لتشكيل إنبي بينما قاد فيستون ماييلي هجوم بيراميدز.

السعيد أساسي، ولاكاي وماييلي في هجوم بيراميدز أمام إنبي #في_الدوري pic.twitter.com/oinC6VMaUW — FilGoal (@FilGoal) October 8, 2023

أحداث المباراة

كاد بيراميدز أن يتقدم مبكرا في الدقيقة السابعة بعد خطأ من الحارس عبد العزيز البلعوطي الذي أمسك بكرة عائدة من قدم المدافع ليحتسب الحكم خطأ من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 13 تمكن بيراميدز من تسجيل الهدف الأول عن طريق فيستون ماييلي برأسية مستغلا عرضية من محمد حمدي.

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رأسية لا تصد من فيستون ماييلي تعلن عن الهدف الأول لفريق بيراميدز في شباك إنبي 🔥🔥 pic.twitter.com/fEsduXDo3n — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 8, 2023

وسجل فخري لاكاي الهدف الثاني لبيراميدز قبل نهاية الشوط الأول ولكنه لم يحتسب لوجوده في وضعية تسلل.

الشوط الثاني لم يشهد الكثير من الفرص إلا في هجمة واحدة تصدى لها أحمد الشناوي بطريقة رائعة بعد تسديدة من علي فوزي.

وشهدت الدقيقة الـ 77 إصابة أحمد سامي ودخول محمود مرعي بدلا منه.

وسيلعب بيراميدز مباراته المقبلة عقب التوقف الدولي ضد مودرن فيوتشر، بينما سيلعب إنبي ضد البنك الأهلي.