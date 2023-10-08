انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (2)-(2) ليفربول

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برايتون × ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون ضد ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق78. جووووول التعادل لبرايتون عن طريق لويس دانك بعد عرضية من باسكال جروس.

ق70. مطالبات من برايتون باحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على فان دايك ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

ق53. تمريرة من سوبوسلاي أمام المرمى الخالي ولكن جرافينبرج سدد على العارضة بغرابة.

ق48. أليسون يتألق ويتصدى لانقراد من أدينجرا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. جووووول صلاح يسجل ركلة الجزاء والهدف الثاني لليفربول.

ق43. ركلة جزاااااء لليفربول حصل عليها سوبوسلاي.

ق39. جوووووول التعادل لليفربول عن طريق محمد صلاح بعد تمريرة من صلاح فوتها إليوت ليسدد صلاح مباشرة في الشباك.

ق20. جوووول أول لبرايتون بعد خطأ قاتل من ماك أليستر ليقطع سيمون أيدنجرا الكرة ويضع الكرة في الشباك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلا تقدم أليسون.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز برايتون
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