تشكيل ليفربول - إليوت أساسي.. وصلاح مع نونيز في الهجوم

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ليفربول

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برايتون.

ويلتقي ليفربول مع برايتون على ملعب الأخير في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد هارفي إليوت في وسط الملعب بجانب دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستير.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكير.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

الوسط: أليكسيس ماك أليستير – هارفي إليوت – دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن توتنام المتصدر بشكل مؤقت، بينما يحتل برايتون المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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