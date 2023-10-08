تشكيل ليفربول - إليوت أساسي.. وصلاح مع نونيز في الهجوم
الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 14:55
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد برايتون.
ويلتقي ليفربول مع برايتون على ملعب الأخير في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد التشكيل تواجد هارفي إليوت في وسط الملعب بجانب دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستير.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أليسون بيكير.
الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.
الوسط: أليكسيس ماك أليستير – هارفي إليوت – دومينيك سوبوسلاي.
الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.
ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق 4 نقاط عن توتنام المتصدر بشكل مؤقت، بينما يحتل برايتون المركز السادس برصيد 15 نقطة.
نرشح لكم
رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام برايتون بوكيتينو: الأمور لم تسر بالطريقة التي نستحقها في بداية الموسم.. وعلاقتي جيدة بالملاك ماكتوميناي: التسجيل في الوقت القاتل أفضل لحظة لي في كرة القدم "الفيرجي تايم" من أجل كاثي.. ماكتوميناي يخطف انتصارا مثيرا لـ مانشستر يونايتد أمام برنتفورد تشيلسي يفوز للمرة الثانية على التوالي.. إصابة قوية في سقوط شيفيلد انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) (1) برينتفورد.. فوز الشياطين التشكيل - سترلينج أساسي.. تغيير وحيد في هجوم تشيلسي أمام بيرنلي تشكيل مانشستر يونايتد – خط دفاع بتمركز مختلف.. ماونت جناح أيمن ضد برينتفورد