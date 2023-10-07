نيوكاسل يجدد تعاقد برونو جيماريش

جدد نيوكاسل تعاقد لاعبه برونو جيماريش اليوم السبت رسميا حتى صيف عام 2028.

برونو جيمارايش النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وانضم جيماريش إلى نيوكاسل قادما من ليون في يناير من عام 2022 بعقد يمتد لصيف 2026.

وساهم جيماريش مع نيوكاسل في احتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي والتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وقال اللاعب البرازيلي: "أنا سعيد بالتأكيد، الجمهور جعلني أشعر أنني في المنزل منذ أول يوم لي، وأشعر بذلك الحب".

وواصل "أنا سعيد وأشعر بالراحة هنا، أتذكر أول حوار لي قلت أريد اللعب في دوري أبطال أوروبا مع ذلك النادي والآن ذلك حدث، أنا فخور بكل زملائي والجهاز الفني والجمهور".

وخلال الموسم الجاري سجل جيماريش هدفا وصنع اثنين في 10 مباريات مع نيوكاسل.

وإجمالا خاض صاحب الـ25 عاما مع الفريق 67 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع ثمانية آخرين.