لقاءات أولى.. تاريخ مواجهات الزمالك مع منافسيه قبل مجموعات الكونفدرالية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 20:00

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

مواجهات أولى سيخوضها الزمالك في الكونفدرالية خلال دور المجموعات لموسم 2023-24.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة:
منافس مجهول وحامل اللقب.. ماذا ينتظر الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية؟ تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في الكونفدرالية.. الافتتاح والختام داخل مصر قرعة الكونفدرالية – الزمالك مع ساجرادا وفيوتشر ضد اتحاد العاصمة انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر

FilGoal.com يكشف لكم تاريخ مواجهات الزمالك تاريخيا مع منافسيه قاريا قبل بدء مواجهات دور المجموعات.

أبو سليم الليبي

خاض الزمالك من قبل 4 مواجهات ضد الأندية الليبية في البطولات الإفريقية، فاز في 1 وتعادل 2 وخسر 1.

ويشارك أبو سليم لأول مرة في تاريخه قاريا، لذلك سيلتقي كلاهما لأول مرة تاريخيا.

أبوسليم يجدد التعاقد مع مدربه حمدي بطاو | قناة ليبيا بانوراما

وتكمن الغلبة للفرق المصرية برصيد 22 انتصارا و7 تعادلات و11 هزيمة خلال 40 مواجهة سابقة.

سوار الغيني

لم يلتق الزمالك مع أي فريق غيني من قبل في مشاركته الإفريقية، وكذلك سوار.

النادي تأهل لأول مرة للدوري الغيني الدرجة الأولى موسم 2016-17.

Puede ser una imagen de 6 personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol y texto

وبذلك سيخوض الزمالك أول لقاء له مع فريق غيني على الإطلاق، وكذلك سوار الذي سيواجه لأول مرة فريق مصري.

وتكمن الغلبة للفرق المصرية برصيد 6 انتصارات وتعادل خلال 7 مواجهات سابقة.

ساجرادا الأنجولي

يعد الزمالك أكثر فريق مصري واجه فرق أنجولية في البطولات الإفريقية برصيد 14 مباراة حقق الفوز في 5 وتعادل في 8 وخسر مرة وحيدة.

وسبق أن التقى الزمالك مع ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا 2021-22 وتعادل ذهابا وإيابا بدون أهداف في دور المجموعات وكلاهما ودع المسابقة.

الزمالك الكونفدرالية تاريخ مواجهات الزمالك
نرشح لكم
فتح الله: بيراميدز في المجموعة الأقوى.. كنا نتوقع الصعوبة وهكذا سنواجهها عبد الواحد السيد: لا توجد مجموعة سهلة.. وهدفنا التتويج بالكونفدرالية مودي لـ في الجول: مودرن فيوتشر لم يتأثر برحيل نجومه.. واتحاد العاصمة يُصعب المهمة تفوق ولقاء أول.. تاريخ مواجهات الأهلي مع منافسيه قبل مجموعات دوري أبطال إفريقيا تعرف على ترتيب مباريات بيراميدز في أبطال إفريقيا.. مباراة نهارية بالجولة الثالثة تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر منافس مجهول وحامل اللقب.. ماذا ينتظر الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية؟ قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز
أخر الأخبار
ذا أثلتيك: إقالة مساعد مدرب شباب ريال مدريد بسبب شكره لـ برشلونة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
"بيجامات كستور تتحمل عصور".. غزل المحلة يحتفل بذكرى حرب أكتوبر الـ 50 بطريقة خاصة 22 دقيقة | الدوري المصري
فتح الله: بيراميدز في المجموعة الأقوى.. كنا نتوقع الصعوبة وهكذا سنواجهها 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر دربي جدة - الاتحاد (0) - (0) الأهلي.. هدف غير محتسب 36 دقيقة | السعودية
كرة سلة - الأهلي يخسر الصدارة في البطولة العربية.. ومواجهة مصرية محتملة 43 دقيقة | كرة سلة
بهدف قاتل.. أبها يوقف انتصارات النصر المتتالية في الدوري السعودي 43 دقيقة | السعودية
علاء عبد العال: ضربة جزاء الاتحاد غير صحيحة.. وراض عن طريقة إدارتي للمباراة 56 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - عودة بنزيمة... ومحرز وفيرمينو أساسيان في دربي جدة ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول