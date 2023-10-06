لقاءات أولى.. تاريخ مواجهات الزمالك مع منافسيه قبل مجموعات الكونفدرالية

مواجهات أولى سيخوضها الزمالك في الكونفدرالية خلال دور المجموعات لموسم 2023-24.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

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FilGoal.com يكشف لكم تاريخ مواجهات الزمالك تاريخيا مع منافسيه قاريا قبل بدء مواجهات دور المجموعات.

أبو سليم الليبي

خاض الزمالك من قبل 4 مواجهات ضد الأندية الليبية في البطولات الإفريقية، فاز في 1 وتعادل 2 وخسر 1.

ويشارك أبو سليم لأول مرة في تاريخه قاريا، لذلك سيلتقي كلاهما لأول مرة تاريخيا.

وتكمن الغلبة للفرق المصرية برصيد 22 انتصارا و7 تعادلات و11 هزيمة خلال 40 مواجهة سابقة.

سوار الغيني

لم يلتق الزمالك مع أي فريق غيني من قبل في مشاركته الإفريقية، وكذلك سوار.

النادي تأهل لأول مرة للدوري الغيني الدرجة الأولى موسم 2016-17.

وبذلك سيخوض الزمالك أول لقاء له مع فريق غيني على الإطلاق، وكذلك سوار الذي سيواجه لأول مرة فريق مصري.

وتكمن الغلبة للفرق المصرية برصيد 6 انتصارات وتعادل خلال 7 مواجهات سابقة.

ساجرادا الأنجولي

يعد الزمالك أكثر فريق مصري واجه فرق أنجولية في البطولات الإفريقية برصيد 14 مباراة حقق الفوز في 5 وتعادل في 8 وخسر مرة وحيدة.

وسبق أن التقى الزمالك مع ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا 2021-22 وتعادل ذهابا وإيابا بدون أهداف في دور المجموعات وكلاهما ودع المسابقة.

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