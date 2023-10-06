تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في الكونفدرالية.. الافتتاح والختام داخل مصر

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 15:53

كتب : محمد عبد العظيم

الزمالك - أرتا سولار

أسفرت قرعة دور المجموعات في الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في المجموعة الثانية.

ويتواجد الزمالك رفقة كل من أبو سليم الليبي وسوار كويا الغيني وساجرادا الأنجولي.

وسيبدأ الزمالك مبارياته في دور المجموعات في مصر وينهيه بها كذلك.

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وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

** أبو سليم في مصر

** سوار في غينيا

** ساجرادا في مصر

** ساجرادا في أنجولا

** أبو سليم في ليبيا

** سوار في مصر

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 26 نوفمبر

الجولة الثانية: 3 ديسمبر

الجولة الثالثة: 10 ديسمبر

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر

الجولة الخامسة: 25 فبراير

الجولة السادسة: 3 مارس

الزمالك الكونفدرالية
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