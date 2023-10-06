تفوق ولقاء أول.. تاريخ مواجهات الأهلي مع منافسيه قبل مجموعات دوري أبطال إفريقيا

ينتظر الأهلي مواجهات قوية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، وتاريخيا تظهر الغلبة للبطل الأكبر في القارة السمراء.

الأهلي تواجد في المجموعة الرابعة رفقة شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يكشف لكم تاريخ مواجهات الأهلي تاريخيا مع منافسيه قاريا قبل بدء مواجهات دور المجموعات.

شباب بلوزداد الجزائري

التقى الأهلي مواجهات الأندية الجزائرية في 24 مباراة وفاز في 11 وتعادل في 7 وخسر 6 في جميع المواجهات الإفريقية.

تواجه الأهلي وشباب بلوزداد من قبل وانتصر الأهلي ذهابا وإيابا في 2001 بدور المجموعات.

فاز الأهلي ذهابا بنتيجة 1-0 بهدف حسام غالي.

وفي الإياب وبفضل هدف إبراهيم سعيد فاز الأهلي بهدف دون رد.

يانج أفريكانز التنزاني

يعد الأهلي أكثر فريق مصري واجه الفريق التنزانية برصيد 20 مباراة، حيث فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 4.

وجميع اللقاءات جاءت في الأدوار التمهيدية من دوري الأبطال.

أول مواجهة بين الأهلي ويانج أفريكانز جاءت في 1982 وفاز الأهلي بنتيجة 5-0 بفضل أهداف جمال عبد الحميد (2) وشريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام.

وفي إياب الدور الثاني تعادلا بهدف لكل فريق وسجل للأهلي علاء ميهوب.

وفي بعد 6 سنوات في الدور الأول من بطولة إفريقيا للأندية البطلة، تعادلا مجددا في تنزانيا سلبيا، وفاز الأهلي إيابا بنتيجة 4-0 بثنائية أيمن شوقي وهدفي علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

ثم التقيا مجددا في 2009 في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا وفاز بنتيجة 3-0 بثنائية محمد بركات وهدف أمادو فلافيو.

وفي الإياب فاز الأهلي بهدف دون رد سجله فلافيو.

تكرر اللقاء في الدور الثاني من دوري الأبطال 2014، خسر الأهلي ذهابا 1-0 وفاز إيابا بهدف دون رد سجله سيد معوض.

وحسمت ركلات الترجيح تأهل الأهلي بنتيجة 4-3.

بعد عامين تكرر اللقاء مجددا في 2016 فتعادل الأهلي ذهابا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

وفي الإياب انتصر الأهلي بهدف حسام غالي وهدف قاتل برأسية عبد الله السعيد.

ميدياما الغاني

التقى الأهلي مع الفريق الغانية في 16 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 5 في المسابقات الإفريقية.

وسيكون ذلك اللقاء الأول بين ميدياما الذي تأسس عام 2008 والأهلي في التاريخ.