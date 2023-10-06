تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 16:32
كتب : محمد عبد العظيم
يفتتح الأهلي مبارياته في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في مصر وينهيه فيها كذلك.
وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.
وجاء ترتيب مباريات الأهلي كالتالي:
** ميدياما في مصر
** يانج أفريكانز في تنزانيا
** شباب بلوزداد في مصر
** شباب بلوزداد في الجزائر
** ميدياما في غانا
** يانج أفريكانز في مصر
وتقام المباريات في المواعيد التالية:
الجولة الأولى: 24 و25 نوفمبر
الجولة الثانية: 1 و2 ديسمبر
الجولة الثالثة: 8 و9 ديسمبر
الجولة الرابعة: 19 ديسمبر
الجولة الخامسة: 23 و24 فبراير
الجولة السادسة: 1 و2 مارس
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