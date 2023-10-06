تعرف على ترتيب مباريات فيوتشر في الكونفدرالية.. قمتان بالجولة الثالثة والرابعة

" هذه أصعب مجموعة لكننا نثق في أنفسنا" هكذا علق علاء ميهوب مدير الكرة بمودرن فيوتشر على قرعة الكونفدرالية في حديثه لـFilGoal.com.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية عن وقوع فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار كل من اتحاد العاصمة الجزائري وسوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي والهلال الليبي.

وجاء ترتيب مباريات فيوتشر كالتالي:

** سوبر سبورت في مصر

** الهلال في ليبيا

** اتحاد العاصمة في الجزائر

** اتحاد العاصمة في مصر

** سوبر سبورت في جنوب إفريقيا

** الهلال في مصر

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 26 نوفمبر

الجولة الثانية: 3 ديسمبر

الجولة الثالثة: 10 ديسمبر

الجولة الرابعة: 20 ديسمبر

الجولة الخامسة: 25 فبراير

الجولة السادسة: 3 مارس