فيوتشر لـ في الجول: وقعنا في أصعب مجموعة بالكونفدرالية.. لكن لا نشعر بالقلق أو الخوف

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 15:40

كتب : بسام أبو بكر

مودرن فيوتشر - الداخلية

على الرغم من صعوبة مجموعة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية إلا أن علاء ميهوب مدير الكرة بالنادي يثق في قدرة فريقه على التأهل منها.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية عن وقوع مودرن فيوتشر في المجوعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال علاء ميهوب لـFilGoal.com: "هذه أصعب مجموعة".

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واستدرك "لكننا نثق في أنفسنا وكنا نتوقع أي فريق لأن أهم شيء ما مدى طموحك ونعمل الآن على التأهل من المجموعة ونسير خطوة بخطوة".

واختتم علاء ميهوب تصريحاته "نحن نثق في اللاعبين والمدير الفني لكن لا يوجد قلق أو خوف".

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الهلال الليبي- سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي- مودرن فيوتشر- اتحاد العاصمة الجزائري

المجموعة الثانية: أبو سليم الليبي- سوار كويا الغيني- ساجرادا الأنجولي- الزمالك

المجموعة الثالثة: أكاديميكا لوبيتو الأنجولي- دريمز الغاني- الإفريقي التونسي- ريفرز يونايتد النيجيري

المجموعة الرابعة: سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي- الملعب المالي- ديابيل نوارس الكونغولي- نهضة بركان المغربي

مودرن فيوتشر الكونفدرالية
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