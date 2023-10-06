انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر

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تعرف على ترتيب مباريات الأهلي في أبطال إفريقيا.. بداية ونهاية داخل مصر

منافس مجهول وحامل اللقب.. ماذا ينتظر الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية؟

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فيوتشر لـ في الجول: وقعنا في أصعب مجموعة بالكونفدرالية.. لكن لا نشعر بالقلق أو الخوف