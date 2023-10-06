انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر
الجمعة، 06 أكتوبر 2023 - 14:27
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.
وتقام القرعة في جنوب إفريقيا.
ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.
فيما يتواجد الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية.
وتنطلق القرعة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
----------------------------------------------------------
نهاية مراسم القرعة.
المجموعة الأولى: نواذيبو الموريتاني- مازيمبي الكونغولي- بيراميدز- ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي
المجموعة الثانية: جوانك جالاكسي البوتسواني- أسيك ميموزا الإيفواري- سيمبا التنزاني- الوداد المغربي
المجموعة الثالثة: النجم الساحلي التونسي- الهلال السوداني- بترو أتليتكو الأنجولي- الترجي التونسي
المجموعة الرابعة: ميدياما الغاني- يانج أفريكانز التنزاني- شباب بلوزداد الجزائري- الأهلي
انطلاق قرعة دوري أبطال إفريقيا.
المجموعة الأولى: الهلال الليبي- سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي- مودرن فيوتشر- اتحاد العاصمة الجزائري
المجموعة الثانية: أبو سليم الليبي- سوار كويا الغيني- ساجرادا الأنجولي- الزمالك
المجموعة الثالثة: أكاديميكا لوبيتو الأنجولي- دريمز الغاني- الإفريقي التونسي- ريفرز يونايتد النيجيري
المجموعة الرابعة: سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي- الملعب المالي- ديابيل نوارس الكونغولي- نهضة بركان المغربي
انطلاق قرعة الكونفدرالية.