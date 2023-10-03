رفض استئناف ليفربول على طرد كورتيس جونز ضد توتنام

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به ليفربول على قرار طرد لاعبه كورتيس جونز ضد توتنام.

كورتيس جونز النادي : ليفربول ليفربول

وأشار ليفربول إلى أنه بذلك فإن جونز سوف يغيب لثلاث مباريات مقبلة أمام برايتون وإيفرتون ونوتنجهام فورست.

وكان كورتيس جونز حصل على إنذار لتدخله على يفيس بيسوما قبل أن يقرر حكم الفيديو تحويل البطاقة الصفراء إلى طرد مباشر.

في الوقت ذاته فإن ديوجو جوتا لاعب ليفربول سيغيب لمباراة واحدة وهي ضد برايتون بعدما حصل على إنذارين خلال مواجهة توتنام.

وخسر ليفربول من توتنام السبت الماضي بهدفين لهدف في سابع جولات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة حدثا جدليا بإلغاء هدف سجله لويس دياز بداعي التسلل فيما أوضحت الإعادة أن الهدف كان صحيحا.

وأصدرت لجنة الحكام الإنجليزية اليوم الثلاثاء التفريغ الصوتي الذي جرى بين الحكم ومسؤولي الفيديو خلال المباراة. (طالع التفاصيل)