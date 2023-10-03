لجنة الحكام الإنجليزية تكشف عن التسجيل الصوتي الذي تسبب في إلغاء هدف ليفربول ضد توتنام

كشفت لجنة الحكام الإنجليزية اليوم الثلاثاء النقاب عن التسجيل الصوتي بين حكم مباراة توتنام وليفربول سيمون هوبر ومسؤولي تقنية الفيديو ومسؤول الإعادة لحظة إلغاء هدف لويس دياز.

وسجل لويس دياز هدفا لصالح ليفربول وقتما كانت تشير النتيجة للتعادل السلبي بدون أهداف وتم إلغائه بداعي التسلل.

وشهد التسجيل الصوتي حدوث خطأ في التواصل بين جميع الأطراف المعنية في الحادثة وهم الحكم ومسؤول تقنية الفيديو ومساعده والمسؤول عن وضع الإعادة للقطة.

إذ أن حكم الفيديو قال: "تم التأكد من الواقعة" وبناء عليه تم تأكيد حكم ساحة بإلغاء الهدف.

في ذلك الوقت لم يتواصل حكم الفيديو المساعد الذي كان يتعين عليه اكتشاف الخطأ والقول بإن الإعادة توضح بأن الهدف صحيح.

🚨 @PremierLeague release official VAR audio from Luis Diaz's disallowed goal vs Tottenham. Full statement: https://t.co/buvq5mG2q3 pic.twitter.com/a8zjGgcOCO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2023

وجاء بيان لجنة الحكام الإنجليزية كالتالي:

كما ذكرنا بعد وقت قصير من صافرة نهاية المباراة بين توتنام وليفربول اعترفنا بحدوث خطا بشري كبير خلال المباراة والذي ندرك أنه كان يجب أن يؤدي إلى احتساب هدف من خلال تدخل مسؤولي الفيديو.

كما هو الحال مع جميع حالات الأهداف قام مسؤولو الفيديو بفحص كل جانب من جوانب الهدف بعدما تم إلغائه من قبل حكام الساحة بداعي التسلل.

بدأت مرحلة الفحص والعملية تم تنفيذها بشكل صحيح، كان اختيار نقطة التسلل دقيقا كما تم استخدام خط ثنائي الأبعاد بوضح واحد على قدم المدافع الثاني في الخلف في موضعه الصحيح.

أظهرت الصورة التي تم إنشاؤها أن لويس دياز لم يكن متسللا دون الحاجة لرسم خط ثان، لكن حدث حالة من فقدان التركيز وغاب حكم الفيديو المساعد عن القرار الميداني وحدث خطأ في التواصل بقول كلمة "اكتمل التحقق" وبالتالي أكد قرار التسلل الذي كان تم اتخاذه على أرض الملعب من دون قصد.

لقد حدث ذلك دون تواصل مع حكم الفيديو المساعد.

تم استئناف المباراة على الفور وبعد عدة ثواني قام مشغل الإعادة بالاستعلام عن نتيجة التحقق بأن الصورة التي تم عرضها ليست تسلل وأن هذا مخالف للقرار المتخذ في أرضية الملعب.

ونظر فريق الحكام في الفيديو في إمكانية إيقاف المباراة ولكن قال مسؤول الفيديو ومساعده إن البروتوكول لا يسمح بحدوث ذلك وقررا أن التدخل غير ممكن لذا تم استمرار العب.

لقد أدت لجنة الحكام مراجعة للظروف التي أدت لهذه النتيجة غير الصحيحة وسيتم الاستفادة منها للتخفيف من مخاطر حدوث أخطاء في المستقبل.

وبناء عليه خلصت لجنة الحكام إلى التالي لتجنب حدوث الأمر مجددا في المستقبل:

** التأكيد على حكام الفيديو أن الكفاءة لا يجب أن تأتي على حساب الدقة أبدا.

** تطوير بروتوكول اتصال بين الحكم وفريق تقنية الفيديو فيما يتعلق بالقرارات على ارض الملعب.

** كخطوة إضافية سيؤكد مسؤولو الفيديو نتيجة عملية التحقيق مع مساعد تقنية الفيديو قبل تأكيد القرار النهائي لحكم الساحة.

** عدم السماح لطاقم حكام الفيديو من التواجد في المباريات المتبقية من الجولة السابعة وكذلك الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي.

** مراجعة السياسة للسماح لحكام المباريات بإدارة المباريات خارج مواعيد الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم.

يذكر أن ليفربول خسر في النهاية من توتنام بهدفين لهدف.