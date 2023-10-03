عاطف: مودرن فيوتشر قادر على التتويج بالكونفدرالية

شدد أحمد عاطف لاعب مودرن فيوتشر على أن فريقه قادر على المنافسة على التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم الحالي.

أحمد عاطف النادي : مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر

وتأهل فيوتشر لدور المجموعات بعد الفوز على سينجيدا بأربعة أهداف مقابل هدفين كنتيجة إجمالية ذهابا وإيابا.

وقال عاطف عبر قناة الحياة: "بدأنا بشكل جيد وحققنا الفوز في أول مباراتين بالدوري وتأهلنا في الكونفدرالية ولكن الأهم هو الاستمرارية".

وتابع "الموسم الماضي مررنا بنفس الظروف وكانت أصعب وهذا ما ساعدنا سينجاردا وبين شوطي المباراة تحلينا بالهدوء رغم استقبال هدف وتمكنا من تحقيق الفوز".

وأضاف "قادرون على المنافسة على الكونفرالية وفي الموسم الماضي خرجنا بفارق نقطة واحدة ولكننا نحب لعب المباريات الكبيرة والآن سنركز في دور المجموعات على تحقيق شيء أفضل من الموسم الماضي".

وأتم "الفريق بالكامل لم يقصر ضد سينجيدا خاصة بعد الطرد بذلنا مجهودا كبيرا وكل فرد أدى ما عليه وأكثر".

ويتواجد فيوتشر بالتصنيف الثاني لقرعة دور المجموعات التي تقام يوم الجمعة المقبل.