الآن يستطيعون اختيار جائزة هدف الشهر.. تشيلسي يهزم فولام بثنائية في الدوري

عاد تشيلسي لتحقيق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على فولام بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وحقق تشيلسي فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ورفع رصيده إلى النقطة 8 وارتقى إلى المركز الـ11.

وتجمد رصيد فولام عند النقطة 8 أيضا في المركز الـ13.

ثنائية تشيلسي سجلها كل من ميخايلو مودريك وأرماندو برويا.

وفي أول مباراة له في شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي سجل تشيلسي هدفين، وذلك بعدما سجل طوال شهر سبتمبر السابق هدف واحد فقط في كأس الرابطة ولم يسجل في الدوري.

وبذلك أصبح تشيلسي يستطيع الاختيار بين أكثر من هدف لجائزة أفضل هدف في شهر أكتوبر.

واستطاع تشيلسي أيضا تحقيق الفوز في الدوري لأول مرة منذ الانتصار في الجولة الثانية على لوتون تاون.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 18 بهدف سجله الأوكراني ميخايلو مودريك بعدما أصبح في مواجهة المرمى وسدد الكرة في الشباك.

وبذلك يكون مودريك سجل أول أهدافه مع تشيلسي خلال 22 له مع البلوز منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي قادما من شاختار دونستيك الأوكراني.

وأصبح مودريك أول لاعب أوكراني يسجل هدفا لتشيلسي منذ أندري تشيفتشينكو شهر مايو من عام 2008.

وسريعا أضاف تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 19 عن طريق المهاجم أرماندو برويا بعد تمريرة من كول بالمر.

ومع بداية الشوط الثاني خرج مودريك من المباراة وشارك بدلا منه إيان ماستين.

وأهدر إنزو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 63 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء لكنه سددها في جسد الحارس.

وشارك رحيم ستيرلينج بدلا من أرماندو برويا في الدقيقة 65، وحصل على بطاقة صفراء بعد نزوله بـ3 دقائق فقط.

وكاد فولام أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 78 بعدما وصلت الكرة للمهاجم البديل لوكيتش أمام المرمى لكن الحارس روبرت سانشيز تصدى له ببراعة.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي تغيير في النتيجة لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدفين.