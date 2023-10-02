انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(2) تشيلسي.. فوز الأزرق
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولام ضد تشيلسي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.
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ق 78: فرصة خطيرة من لوكيتش والحارس يتصدى
ق 65: نزول ستيرلينج بدلا من برويا
ق 63: إنزو يهدر الثالث
ق 19: جووووول الثاني من برويا
ق 18: جوووول مودريك يسجل الأول
ق 3: انفراد ضائع بغرابة
انطلاق المباراة
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