انتهت الدوري الإنجليزي - فولام (0)-(2) تشيلسي.. فوز الأزرق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فولام ضد تشيلسي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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ق 78: فرصة خطيرة من لوكيتش والحارس يتصدى

ق 65: نزول ستيرلينج بدلا من برويا

ق 63: إنزو يهدر الثالث

ق 19: جووووول الثاني من برويا

ق 18: جوووول مودريك يسجل الأول

ق 3: انفراد ضائع بغرابة

انطلاق المباراة