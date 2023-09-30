جوارديولا: ولفرهامبتون يستحقون الفوز

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 19:47

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن ولفرهامبتون كان أفضل بكثير من فريقه بعد الخسارة اليوم.

وتكبد سيتي خسارته الأولى في الموسم بالدوري الإنجليزي ضد ولفز بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

وقال بيب جوارديولا عقب نهاية اللقاء عبر بي بي سي: "أهنئ ولفرهامبتون، يستحقون الفوز، حصلنا على فرص لكننا عانينا في التحولات وهم لعبوا بشكل جيد للغاية".

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وأضاف "عندما يكون الخصم أسرع علينا قبول ذلك".

وردا على الإصابات أجاب قائلا: "برناردو سيلفا سيعود قريبا وكذلك جون ستونز، وسنرى كم لاعبا سنمتلك في مباراة أبطال أوروبا".

وأتم عن الخسارة الثانية بعد توديع كأس الرابطة قائلا: "بطولتان مختلفان، أمام نيوكاسل كنا أفضل بكثير عن مباراة اليوم، والآن علينا التفكير في المباراة المقبلة".

وودع سيتي كأس الرابطة بالخسارة من نيوكاسل بهدف دون رد.

وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة لكنه في الصدارة بعد مرور 7 مباريات.

فيما حقق الذئاب فوزه الثاني في الموسم ورفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي ولفرهامبتون
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