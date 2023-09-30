السقوط الأول.. ولفرهامبتون ينتصر على مانشستر سيتي بثنائية

أسقط ولفرهامبتون ضيفه مانشستر سيتي في فخ الخسارة الأولى في الموسم الجاري بالفوز بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب مولينو.

سجل ثنائية الذئاب: روبن دياش (عكسي) وهوانج هي تشان، فيما سجل هدف السيتيزينز: خوليان ألفاريز.

وتوقف رصيد سيتي عند 18 نقطة لكنه في الصدارة بعد مرور 7 مباريات.

فيما حقق الذئاب فوزه الثاني في الموسم ورفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

التشكيل

واجه ماتيوس نونيز لاعب وسط سيتي فريقه السابق.

وبدأت كتيبة بيب جوارديولا بثلاثي هجومي مكون من جيريمي دوكو وإرلينج هالاند وخوليان ألفاريز.

وصف المباراة

سجل روبن دياش ثامن هدف عكسي الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي حيث حوّل وربن دياش بالخطأ في مرماه عرضية بيدرو نيتو في الدقيقة 13 كاتبا التقدم الأول للذئاب.

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مجهود فردي جبّار من بيدرو نيتو أثمر هدفاً في مرمى مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #وولفرهامبتون_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/M2vQjaqpWr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2023

وهدد جيرمي دوكو مرمى مانشستر سيتي بتسديدة بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 21.

وتألق خوسيه سا في التصدي لتسديدة ناثان أكي بعد عرضية فيل فودين في الدقيقة 28.

وكاد هوانج هي تشان أن يسجل هدف التقدم لكن دفاع سيتي كان له بالمرصاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لينتهي الشوط الأول بتأخر سيتي بهدف دون رد.

ضغط سيتي بكل قوته بحثا عن التعادل في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 59 سجل ألفاريز هدف التعادل من ركلة ثابتة بطريقة رائعة.

ومن مرتدة سريعة من الجهة اليمنى عن طريق نيتو، توغل وأرسل عرضية استغلها ماتيوس كونيا ومرر لهوانج الذي سدد في الشباك مباشرة معلنا تقدم الذئاب مجددا في الدقيقة 68.

ضغط سيتي عن طريق هالاند ورفاقه ومع نزول جاك جريليش بدلا من أكي لم يسفر عن أي جديد.

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