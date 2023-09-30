4 ملايين دولار للبطل.. كاف يعلن جوائز الدوري الإفريقي

السبت، 30 سبتمبر 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

الدوري الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت رسميا جوائزه لبطولته المستحدثة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وجاءت الجوائز كالتالي:

المركز الأول: 4 مليون دولار

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الوصيف: 3 مليون دولار

الوصول لنصف النهائي: مليون و700 ألف دولار

المشاركة في البطولة: مليون دولار

وأشار كاف إلى أن الجائزة تعتبر جذابة وتنافسية في ظل أن البطل سيحصل على 4 ملايين دولار جراء لعبه لست مباريات فقط.

وقال كاف إن تلك البطولة تم إنشائها بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتكون الكرة الإفريقية قادرة على المنافسة عالميا وأن تكون أنديته قابلة للنمو تجاريا.

وسوف يساهم كاف أيضا في تطوير ونمو مواهب كرة القدم في القارة.

وأوضح كاف أن نيته هي تحقيق الاستفادة وإرسال المساهمات المالية لجميع أعضائه الـ54 حتى هؤلاء الذين لا يملكون أندية في بطولة الدوري الإفريقي.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

على أن يلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي أمام المنتصر من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.

وإليكم مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي:

دور الـ8

سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا

الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة

وستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أما مباراة العودة فستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

بترو أتلتيكو × صنداونز - 21 أكتوبر في أنجولا

صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا

إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا

الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب

مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو

الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر

مباراة الإياب 11 نوفمبر

وأعلنت شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية إذاعة مباريات البطولة مجانا على قنواتها.

الدوري الإفريقي الأهلي كاف
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