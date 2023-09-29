مهند لاشين: نتيجة الذهاب كانت خادعة.. وعازمون على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 - 21:06

كتب : بسام أبو بكر

مهند لاشين - الجيش الرواندي - بيراميدز

عبر مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز عن سعادته بالفوز والتأهل لدور المجموعات في المشاركة التاريخية الأولى للفريق في دوري أبطال إفريقيا.

واكتسح بيراميدز ضيفه الجيش الرواندي بنتيجة 6-1. (طالع التفاصيل)

وقال لاشين عبر المركز الإعلامي للنادي: "الفريق قدم مباراة قوية للغاية واللاعبون دخلوا اللقاء من أجل الفوز وتسجيل نتيجة كبيرة وهو ما حدث بالفعل".

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وأوضح "نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل السلبي كانت خادعة ولابد من الانتصار بأهداف غزيرة أملا في لعب دور المجموعات".

وأكمل "الفريق شاهد المنافس كثيرا ولعب على السلبيات ونجح في التأهل بنتيجة كبيرة".

وشدد "عازمون هذا الموسم على اللعب على كل البطولات والمنافسة حتى اللحظة الأخيرة".

وأتم "الفريق لديه إصرار على خوض كل مباراة في كل البطولات بهدف واحد وهو الانتصار ولا بديل غيره".

ويعد ذلك ثالث أكبر انتصار لـ بيراميدز في المشاركات القارية بعد هلال الساحل السوداني 7-0 ونواذيبو الموريتاني 6-0 وكلاهما في الكونفدرالية.

فيما أصبح مصطفى فتحي أول لاعب يسجل سوبر هاتريك لبيراميدز في تاريخه في كل المسابقات.

وأصبح بيراميدز أول فريق يحجز بطاقة تأهله لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

بيراميدز مهند لاشين دوري أبطال إفريقيا
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